以挺進加薩市郊區 準備接管

以色列21日攻擊加薩走廊中部城鎮迪爾巴拉，當地居民紛紛走避。（路透）

2025/08/22 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕以色列廿日雙管齊下，批准在巴勒斯坦自治政府（PA）治理下的約旦河西岸建立新屯墾區，同時開始執行接管本由巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」控制的加薩走廊最大城市加薩市的計畫，包括徵召六萬名後備軍人、挺進加薩市郊，並徹夜予以猛烈攻擊。值此愈來愈多國家願意承認巴勒斯坦國之際，以色列此舉除危及停火協議，亦有堵死巴勒斯坦建國路之意。

以軍誓言奪取被視為哈瑪斯最後主要據點的加薩市，以軍坦克已開入市郊予以控制。加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）表示，針對加薩市西北部與東南部的空襲與砲火，持續一整夜。當地居民廿一日指出，爆炸聲、砲火聲、戰機聲、救護車警笛聲與呼救聲徹夜未停，而且愈來愈近，「但我們又能躲去哪裡？」

另有人直言，加薩市近一週來無人得以成眠，因為砲火與空襲從未停止，天空徹夜閃爍不停。

以國軍方表示，近幾週來在加薩走廊的一系列行動，為以軍「創造」加碼施壓哈瑪斯的「條件」，以及為下一階段的行動奠定基礎。以軍發言人德弗林強調，哈瑪斯現已淪「元氣大傷」游擊隊，「我們將加強在加薩市對哈瑪斯的攻擊，加薩市是這個恐怖組織的政府與軍事恐怖活動據點。」

通過屯墾計畫 阻斷巴人建國夢

與此同時，以色列還通過另外一項令國際社會為之譁然的屯墾計畫，即在約旦河西岸一塊恐損及巴人建國的區域大舉造鎮。這塊稱為E1的區域，位於耶路撒冷正東方與以色列屯墾聚落里阿杜敏（Maale Adumim）之間，佔地約十二平方公里。以國雖佔領約旦河西岸多年，但按照國際法，當地所有以色列屯墾區均屬非法，如今以國企圖在E1地區興建三四○○間住宅，恐令以「兩國方案」解決以巴衝突的夢想破滅。

聯合國、歐盟與義大利等多個成員國嚴詞聲明，無法接受這項屯墾計畫，呼籲以色列立刻放棄行動。

紐約時報指出，專家認為，以國當局同時對加薩市與約旦河西岸出手，顯示以國總理納坦雅胡為繼續掌權，已屈從於其聯合政府內部的極端派系，甚至不惜以遭國際社會孤立為代價。極右派的以國財政部長史莫特里奇，在E1計畫通過後直言，巴勒斯坦國此一構想已徹底沒戲唱。

