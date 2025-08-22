澤倫斯基拒中加入安全保證國

俄羅斯發射飛彈攻擊烏克蘭西南部外喀爾巴阡州行政中心穆卡切沃（Mukachevo），擊中美國電子代工廠「偉創力」（Flextronics）廠房。（路透）

2025/08/22 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕歐洲各國正密切協調為烏克蘭提供安全保證之際，俄羅斯提出納入中國參與的構想，遭烏克蘭總統澤倫斯基果斷拒絕，直言「我們不需要不幫助烏克蘭的保證國」。

俄國外交部長拉夫羅夫廿日表示，缺少莫斯科的安全保證並不可行，並提及二○二二年烏俄戰爭初期在土耳其伊斯坦堡草擬的提案，由美國、英國、法國、俄羅斯和中國組成的聯合國安理會常任理事國擔保烏國安全。不過，這項提案未被澤倫斯基接受，因為等同賦予莫斯科否決其他保證國提供支援的權力。

至於在安全保證中納入中國，澤倫斯基在廿一日刊出的媒體專訪中表示，「我們不需要不幫助烏克蘭，而且在我國真正需要幫助之際未提供協助的保證國」，「我們需要的只有那些準備好要幫助我們的國家」。

俄羅斯在二○二二年全面入侵烏克蘭前，與北京共同宣布締結「無上限」夥伴關係。儘管中國聲稱並未提供俄國傷殺性武器，但俄軍武器被發現含有中國零件，北京在戰爭期間也提供莫斯科外交與經濟支持，遭澤倫斯基譴責。

在美國總統川普推動烏俄領袖會晤及美烏俄三方峰會下，澤倫斯基申明準備好與俄國總統普廷會晤，但提出兩項先決條件，一是必須由盟國同意足以抵禦俄國未來侵犯的安全保證，二是不在莫斯科和反對援烏政策的匈牙利首都布達佩斯舉辦。合適地點應為中立的歐洲國家，例如非北大西洋公約組織（NATO）成員的瑞士、奧地利，亦可接受此前居中協調的土耳其。

澤倫斯基呼籲，倘若俄國沒有準備好進行雙邊對話，「我們期望來自美國的強力回應」，「要討論烏克蘭願意怎麼做，讓我們先聽聽俄羅斯願意怎麼做」，「我們對此一無所知」。

雖有和平協議可能性，烏俄仍未停止持續作戰的準備。澤倫斯基透露，射程達三千公里的國產巡弋飛彈「紅鶴」（Flamingo）已完成測試，成為當前烏國最成功的飛彈，預計明年二月量產。俄軍則沿著南部札波羅熱前線加強軍力，動用五七四架無人機和四十枚飛彈，持續空襲，為七月中旬迄今最大規模。

