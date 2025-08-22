間諜威脅猖獗 紐西蘭直指中國

紐西蘭安全情報局發布年度「安全威脅環境」報告，示警紐國正面臨數十年來最為艱困的安全挑戰，其中又以中國的外國干預及間諜活動最為猖獗。圖為紐西蘭安全情報局長漢普頓。（彭博檔案照）

〔編譯林家宇／綜合報導〕紐西蘭安全情報局（SIS）廿一日發布年度「安全威脅環境」報告，示警紐國正面臨數十年來最為艱困的安全挑戰，其中又以中國的外國干預及間諜活動最為猖獗。

報告指出，幾乎可以肯定有尚未偵測到的間諜活動，正對紐國國家利益造成損害，尤其是關鍵組織團體、基礎設施和科技的機敏資訊遭鎖定竊取，而且這些行動的執行者不僅限於情報官員，「部分政府利用商業、大學、智庫和駭客等全國性管道蒐集資料」。

指控中共統戰部從事外國干預

報告指出，「包括中國、俄羅斯和伊朗在內的部分國家，投入秘密或欺瞞性行動中，藉此影響決策或取得科技權限」，指控中共統一戰線工作部從事外國干預行為，為北京政府塑造境外影響力。儘管這類行為並非全屬外國干預，部分甚至帶有效益，「然而，其活動通常為欺騙性、脅迫性和腐敗性，並伴隨著對紐西蘭組織的風險」。

報告說，全球競爭和安全程度削弱，是對紐西蘭進行間諜活動的主要因素，印太地區是強權戰略競爭的中心，而中國在此地區是一個特別「強勢且有實力」的行為者，展現其從事針對紐西蘭國家利益情報活動的意圖與能力，試圖擴張影響力。

報告也未點名地強調，外國常態性利用「跨境壓迫」手段，蒐集旅居紐西蘭異議者的資訊。安全情報局長漢普頓指出，紐國需要更慎重地因應所面對的威脅，惡化中的安全環境已對國家安全造成直接後果。

強調外國常態性「跨境壓迫」

紐西蘭為「五眼聯盟」（Five Eyes）成員之一，不斷示警中國影響力日增，地緣政治緊張局勢升高，今年四月更首度公布「紐西蘭國防能力計畫」，目標在未來十年內將國防開支從國內生產毛額（GDP）的一％提高至二％。紐國軍事開支一直落後美國、英國、加拿大和澳洲等其他「五眼聯盟」成員，因此預算增加反映出紐西蘭應對太平洋地區大國間戰略競爭的策略轉變。

對此，中國駐威靈頓大使館駁斥紐方指控，聲稱報告內容「未獲證實且缺乏根據」，反控紐西蘭抱持冷戰思維，譴責紐方煽動對中國的懷疑論述，傷害兩國關係。中國使館表示，北京視威靈頓為夥伴，但若有需要，也會採取堅定措施捍衛自身利益。

報告也指出，暴力極端主義為新興危害，獨行者在網路上的激進言行，已被視為不可輕忽的威脅，並警告在網路上的怨恨、對立辯論，幾乎可以確定會助長極端意識形態發展，年輕和弱勢族群最有可能因此激進化。

