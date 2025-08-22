美日9月軍演 牽制共軍海空進出

日本陸上自衛隊與美軍陸戰隊預定9月舉行「堅毅之龍」聯合演習，美軍最新反艦、防空系統「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」與「陸戰隊整合防空系統」（MADIS，如圖），將在這次演習中首次部署於鄰近台灣的沖繩縣石垣島。（美聯社檔案照）

2025/08/22 05:30

鄰近台灣戰略要道 石垣島首次部署NMESIS與MADIS

〔駐日特派員林翠儀／東京廿一日報導〕日本陸上自衛隊與美軍陸戰隊預定九月舉行規模破紀錄的「堅毅之龍」（Resolute Dragon）聯合演習。日本媒體報導，美軍最新反艦、防空系統「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）與「陸戰隊整合防空系統」（MADIS），將在這次演習中首次部署於鄰近台灣的沖繩縣石垣島。

報導指出，此舉猶如今年四月在菲律賓舉行的美菲年度「肩並肩」（Balikatan）聯合演習的翻版，都是在鄰近台灣的戰略要道上進行演練，牽制中國海空力量進出。

NMESIS系統 預定明年3月前部署6套

NMESIS是一種無人化高機動反艦飛彈系統，搭載的核心武器「海軍打擊飛彈」（NSM），射程達一八五公里以上，特點是低空掠海、匿蹤設計，可精準攻擊中大型船艦，專門用於拒止敵艦接近。駐紮於沖繩金武灣漢森營的美國陸戰隊第十二濱海作戰團（MLR），預定明年三月前部署六套NMESIS系統。

MADIS則是美軍最新銳的低空反無人機系統，安裝於四輪驅動的「聯合輕型戰術車」（JLTV）上，通常採雙車編組，一輛負責動能攔截，另一輛負責雷達預警和指揮。

NMESIS與MADIS都具有高度機動性，可說是專為「島嶼機動部署」設計的系統。一個負責反艦，一個負責防空，雙方透過「指揮控制和作戰管理通訊系統」（C2BMC）共享資訊，MADIS還可保障NMESIS與部隊，不受空襲或無人機群的飽和攻擊。

「反艦＋防空」一體 美軍建立島嶼拒止據點

這兩套系統將在九月十一日揭幕的日美「堅毅之龍」聯合演習中登場。在被稱為日本「西南防衛鐵三角」的宮古島—石垣島—與那國島狹窄島鏈上，MADIS與NMESIS的結合，將對宮古海峽與台灣東方海域進出的中國艦隊形成壓制，讓「第一島鏈封鎖」更具實戰可信度，也代表美軍在日本建立「反艦＋防空」一體的島嶼拒止據點。

另一方面，MADIS可與自衛隊的03式地對空飛彈（部署於與那國島）、12式陸基反艦飛彈，及陸上自衛隊水陸機動團的島嶼防衛戰術結合，驗證跨國火力管制與感測器共享，對美日聯合防空進入新階段具有指標性意義。而具有高機動性、隱蔽，適合「快打快走」的NMESIS，則可與自衛隊的增程型12式陸基反艦飛彈互補。

翻版美菲演習 直接將日菲與台海安全連結

今年的美菲「肩並肩」演習也將NMESIS與MADIS系統搬上舞台，NMESIS被部署在鄰近台灣的呂宋島北部。石垣島則位於宮古海峽與台灣東方海域，兩者都是中國艦隊的戰略要道，兩場演習都是直接將菲律賓與日本的本土防衛與台海安全連結，顯示美軍透過「遠征前進基地作戰」（EABO）概念，在日本西南群島、台灣周邊、南海與菲律賓群島，建立拒止網絡的行動愈來愈具體。

美日9月舉行「堅毅之龍」聯合演習，美軍最新反艦、防空系統「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS，如圖）與「陸戰隊整合防空系統」，將在這次演習中首次部署於鄰近台灣的沖繩縣石垣島。（法新社檔案照）

