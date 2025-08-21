擴大投資非洲取代中國 日本提新經濟圈倡議

第9屆東京非洲發展國際會議（TICAD）廿日在日本橫濱揭幕，擔任會議共同主席的日本首相石破茂，在會中提出「印度洋—非洲經濟圈倡議」構想。（美聯社）

2025/08/21 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿日報導〕第九屆東京非洲發展國際會議（TICAD）廿日在日本橫濱開幕，擔任會議共同主席的日本首相石破茂，在會中提出「印度洋—非洲經濟圈倡議」構想，連結印度、中東與非洲等三大經濟圈新物流網，並宣布將透過官民合作，擴大日本企業對非洲的投資。

TICAD是日本從一九九三年開始主導的國際會議，召集非洲各國領袖、聯合國機構、非政府組織（NGO）和民間企業共同參與，討論非洲的開發議題，每三年舉辦一次，今年是相隔六年在日本舉行，從廿日起到廿二日在橫濱舉行。

請繼續往下閱讀...

日本今年邀請非洲聯盟的四十九個加盟國（不含因軍事政變等原因被停權的國家），包括非洲聯盟主席、安哥拉總統勞倫科（João Lourenço）在內的四十多位非洲領袖參加，今年主題為「共創革新的課題解決方案」，會後可能會發表「橫濱宣言」。

TICAD成立之初是以日本政府開發援助（ODA）議題為焦點，二○○○年代以後，非洲開發議題開始由「援助」轉型為「投資」，尤其是中國從二○○○年起透過召開「中非合作論壇」（FOCAC） ，加強在非洲開發投資，並輸出大規模貸款與勞動力，一舉成為非洲最大貿易夥伴。

但中國援助帶有政治意圖，並導致非洲的債務依賴。日本希望透過TICAD，向非洲提供「中國替代方案」，降低非洲對中國的依賴。

石破在開幕演說中提出名為「印度洋—非洲經濟圈倡議」的新物流網整建計畫，構想是將從印度到中東、再到非洲一帶，發展為工業製品與礦產資源的供應鏈。日本經濟新聞報導，石破預定本月下旬與來訪的印度總理莫迪舉行會談，將尋求莫迪對「印度洋—非洲經濟圈倡議」構想的理解。

這項構想被定位為日本推動「自由開放印太」（FOIP）政策的一環，也與經濟安全保障中重要物資供應來源多元化的目標相連，目的就是降低對中國供應鏈的依賴，在非洲塑造與中國不同的經濟規則與價值觀陣營。

此外，石破還宣布將成立一個由產官學代表組成的新研究委員會，以加強日本與非洲的經濟合作，日本將積極引進人工智慧（AI）等數位技術，計畫透過東京大學研究室與非洲大學合作，在三年內培養三萬名AI領域人才。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法