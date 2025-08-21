德外長再轟中國 侵擾台海影響歐洲

德國外交部長瓦德福20日在印尼再次重砲抨擊中國，指控北京在南海咄咄逼人，以及升高台灣海峽緊張局勢，不僅對國際安全構成威脅，也影響到歐洲的利益。（路透）

控北京在南海挑釁 升高台海緊張

〔國際新聞中心／綜合報導〕德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）廿日在印尼再次重砲抨擊中國，指控北京在南海咄咄逼人，以及升高台灣海峽緊張局勢，不僅對國際安全構成威脅，也影響到歐洲的利益。

瓦德福在雅加達與印尼外長蘇吉歐諾會談後，在一場外交政策演說中指出，印太地區發生的事，直接影響歐洲安全，反之亦然；中國在南海日益增強的軍事態勢，不僅威脅亞洲的安全，也破壞以規則為基礎的國際秩序，而由於重要貿易航線正好通過此一地區，同時也構成經濟風險。

適用聯合國憲章 禁用武力

瓦德福說，台海的摩擦同樣適用這種情況，中國在台灣附近部署戰機、軍艦與海警船，近年來更在台灣周邊舉行多次大型軍事演習，「任何升級都會對全球安全與繁榮帶來嚴重後果，並直接影響德國與歐洲的利益。」

瓦德福十八日訪問日本時，便批評中國或明或暗地威脅要片面改變現狀，「將邊界線推往對自己有利的方向」，中國政府正變得「愈來愈具攻擊性」，在台海、東海及南海日益加劇的侵擾行為，也影響到歐洲，全球共存的基本原則正處於危急關頭。而聯合國憲章明確禁止使用武力，該原則也適用於這些地區。

瓦德福的前述言論，可能進一步加劇與北京的摩擦。中國外交部發言人毛寧十八日抨擊柏林，堅稱台灣問題為中國內政，要維護台海和平穩定，就必須堅持「一中原則」，反對台獨，敦促德方不要「挑動矛盾、渲染緊張」。

此外，瓦德福還說，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，不僅是對歐洲和平秩序的攻擊，對印太區域安全也產生影響，因為「俄羅斯的戰爭機器部分依靠北韓的部隊與彈藥，以及中國的決定性經濟支持。」

