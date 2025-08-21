見不見澤倫斯基 普廷兩難

儘管美國總統川普極力敦促，但俄羅斯總統普廷（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）的會晤能否實現，仍在未定之天。（法新社檔案照）

2025/08/21 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕儘管美國總統川普出面力促，但俄羅斯總統普廷真的想跟曾被他斥為「非法的西方傀儡｣的烏克蘭總統澤倫斯基見面，甚至與之敲定和平嗎？對普廷本人而言，見不見澤倫斯基是兩難困境，見了形同自毀形象與自行推翻證明當初宣稱入侵烏克蘭在於驅逐西方勢力的說詞；不見又怕惹毛居中牽線、先前已揚言會加碼祭出制裁的川普。

川普十九日承認這場衝突可能難以解決，並坦言普廷可能並不想結束戰事。他表示：「我們會在接下來幾週了解普廷總統的態度。也許他根本不想達成協議。」川普補充說，若真是如此，普廷將面臨「艱難處境」，但並未透露細節。

華府對普澤會言之鑿鑿並樂見其成，但莫斯科方面卻反應冷淡。十九日，幾乎沒有跡象顯示俄國官員正在為普澤會做準備；俄國外長拉夫羅夫說，安排官員間的任何接觸都應「極其謹慎」，其他俄國官員則嘲諷澤倫斯基根本不是個咖。「華爾街日報」指出，普澤會怕是難以盡快、或是難以輕易登場，畢竟普廷曾多次斥責澤倫斯基是西方走狗，質疑澤倫斯基延長總統任期的合法性及其是否具有簽署和平協議的權限，還堅持見面前得先解決各種複雜問題。

但普廷不喜普澤會的關鍵非僅限於澤倫斯基本身。分析家指出，普廷將俄烏戰爭視為重新解決俄國內部自冷戰結束以來的怨憤此一廣泛行動的一環；雙普會則是確保不但要逼烏克蘭割地，還涉及重新塑造歐洲的安全根本性架構。卡內基俄羅斯歐亞中心分析師史塔諾瓦亞說，對普廷而言，俄烏戰爭是一場與西方更廣泛的對抗，烏克蘭不過是兩強對抗時的戰場，「在普廷眼中，澤倫斯基並非要角」，烏克蘭是因為有西方相挺才會戰鬥。

最重要的是，此前普廷一直巧妙周旋於川普的俄烏和平努力，亦恐在普澤會後告終。為避免遭華府加碼制裁，普廷一方面公開宣稱渴望和平，一方面又不斷升級烏東攻勢。資深俄羅斯觀察家、華府智庫蘭德公司資深政治分析師查拉普說，普澤會可能表明普廷確實願意通過談判結束這場戰爭，「但我認為他還沒有準備好」。

