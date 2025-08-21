10國部隊擬駐烏 美空中支援

川普十八日在白宮接見烏克蘭總統澤倫斯基與隨行歐洲國家領袖。（法新社）

2025/08/21 05:30

川普：不會派美軍去烏克蘭打仗

〔編譯張沛元／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）卅二個成員國的軍事領袖，廿日舉行視訊會議，商討確保烏克蘭和平協議的可能機制。彭博報導，安全保障方案最快本週成形，可能有約十個國家準備派遣部隊進駐烏克蘭。美國總統川普已排除派遣地面部隊支持和平協議，但提議可提供空中支援。

官員向路透表示，五角大廈正在進行規劃演練，探究美國除提供武器外，還能提供哪些支援。兩名消息人士透露，方案之一是派遣歐洲部隊前往烏克蘭，但由美國負責指揮。這些部隊不會懸掛北約旗幟，而是懸掛各自國家的國旗。

彭博報導，各國領袖把握住川普表達支持的機會，推動在潛在和平協議中納入派遣歐洲部隊的計畫。知情人士表示，歐洲官員將聚焦於派遣英國與法國部隊到烏克蘭的計畫，使其做為和平協議的一部分，其中包括軍事人員的規模與駐紮位置。

安全保障排除俄 被嗆死路

美國總統川普十九日表示，不會派遣美國部隊前去協助烏克蘭對抗俄羅斯，即便他卸任後亦如是。川普此言與他上週與俄羅斯總統普廷舉行雙普會後透露願意對烏克蘭提供安全保障略有出入。俄羅斯廿日放話，稱西方國家想要排除俄國來維護烏克蘭安全，是一條「死路」。

十八日才在白宮接見烏克蘭總統澤倫斯基與隨行歐洲國家領袖的川普，是在十九日接受福斯新聞晨間節目訪問時，作上述表示。川普曾在雙普會後表示，願對烏國提供安全保障，因為普廷也同意西方駐軍烏克蘭。但當他在節目中提到英法德等歐洲國家會派地面部隊到烏克蘭、美國則願意提供空運援助時，被問到是否能保證美軍部隊在他未來任期與卸任後都不會參與捍衛烏國邊境，川普說，「嗯，我是總統，我保證。」

川普的總統任期將於二○二九年一月屆滿，依法無法再選；一旦卸任，川普便失去三軍統帥身分，理應無法控制美軍。目前無法確定川普如何保證美國在他卸任後也不會派軍去烏克蘭。

川普說，他對俄烏達成協議結束戰爭抱持樂觀態度，但強調烏克蘭必須放棄收復二○一四年被俄國併吞的克里米亞，以及放棄加入北約組織，「這兩件事都是不可能的。」

澤

倫斯基拒在莫斯科會面

川普還希望能讓普廷與澤倫斯基在美俄烏三方會談之前，先進行一對一對話；他直言普澤二人雖非好友，但屆時面對面後「他們也許能處得比我想得更好」，否則他也不會想辦法安排兩人見面，而是直接舉行美俄烏三方會談。

儘管川普宣稱普廷已同意與澤倫斯基會面以及同意西方駐軍烏克蘭，但烏國當局與歐洲各國對此態度審慎，畢竟普廷此前多次拒絕見澤倫斯基，照理也不可能樂見被視為勢力範圍的烏克蘭領土上有西方部隊。知情人士表示，普廷提議跟澤倫斯基在莫斯科見面，但遭澤倫斯基拒絕。

俄羅斯外長拉夫羅夫廿日表示，西方國家試圖在排除莫斯科參與的情況下來解決烏克蘭的安全問題，是一條「死路」。他還指責參與白宮會談的歐洲領導人手段「笨拙」，試圖改變川普與其政府的立場。

