LSAT考試頻現作弊 美法學院暫停中國線上招生測驗

美國法學院權威招生機構「法律學校入學委員會」（LSAC）宣布，基於對「系統性舞弊」的擔憂，決定在10月的考程結束後，暫停在中國本土進行的線上測驗。圖為香港國際教育及職業展會場。（彭博檔案照）

2025/08/20 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國法學院權威招生機構「法律學校入學委員會」（LSAC）十七日宣布，出於對「系統性舞弊」的擔憂，決定在十月的考程結束後，暫停在中國本土進行的線上測驗。

控中企公然提供組織性作弊服務

LSAC聲明表示，該機構對於在中國本土由個人或企業從事的組織性測驗舞弊情況的擔憂與日俱增，提供這類服務的單位、事業體愈加氾濫。且不僅限於法學院入學考試（LSAT），所標榜的是為幾乎所有標準型測驗提供作弊服務。

LSAC副執行長克林斯基（Susan Krinsky）表示，「我們正採取措施關閉這些違規運作，並採行適當的法律補救措施。」她補充說，委員會將監控個人成績的異常情況，並繼續為十月的測驗更新其安全措施。

LSAC表示，經審慎考量，機構決定採取額外步驟，於接下來的十月考試結束後，暫停在中國本土進行的網路測驗，並承諾會祭出各種措施強化十月的測驗安全性。由於LSAT在中國大陸沒有實體考試，因此十月的測驗會是近期內在中國的最後一次考試，尚不清楚LSAC是否會在明年一月的下個考試週期之際恢復。

去年約500人在中國受試

「路透」引述LSAC發言人說法，香港的試驗不受影響，但不願提供關於不當測驗行為的額外資訊，或是加強測驗安全的做法。

根據LSAC的資料，國際版LSAT每年舉辦四次，去年約有五百人在中國參加了該測驗。美國多數的法律學院皆要求LSAT或研究生入學考試（GRE）分數來申請法律博士（J.D.）課程，此學位是在美國執業所需要的標準學位。

