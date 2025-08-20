為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    百搭黑西裝夾克 澤倫斯基「衣」雪前恥

    在今年2月訪問白宮時，烏克蘭總統澤倫斯基的軍裝打扮引發「不知感恩」的爭議（下圖）。這次重返白宮，澤倫斯基身穿全套黑色的夾克、有領襯衫、休閒褲和軍靴，讓川普直呼「我簡直不敢相信，我太喜歡了」（上圖）。（路透）

    在今年2月訪問白宮時，烏克蘭總統澤倫斯基的軍裝打扮引發「不知感恩」的爭議（下圖）。這次重返白宮，澤倫斯基身穿全套黑色的夾克、有領襯衫、休閒褲和軍靴，讓川普直呼「我簡直不敢相信，我太喜歡了」（上圖）。（路透）

    2025/08/20 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在今年二月白宮舉行的「川澤會」中，烏克蘭總統澤倫斯基一身軍裝打扮，似乎成為重視形象的美國總統川普，及其支持者撻伐他「不知感恩」的導火線。這次重返白宮，澤倫斯基記取先前教訓，身穿全套黑色的西裝夾克、有領襯衫、休閒褲和軍靴，一抵達白宮就讓出門迎接的川普印象深刻，直呼「我簡直不敢相信，我太喜歡了」，而澤倫斯基則笑回，「這是我最好的一套」。

    當澤倫斯基步出專車，一身別具用心的行頭讓川普目不轉睛，有如一位自豪的祖父般給予稱讚。據了解，澤倫斯基的服裝全來自烏克蘭品牌「Viktoranisimov」，這是他今年大部分時間選擇穿著的品牌服飾。川普看似隨口一說的讚美，實則意味深長，因為今年二月底澤倫斯基訪問白宮時，穿著一件印有烏克蘭三叉戟徽章的黑色長袖衫和軍褲，讓川普一看到就不是滋味，就連保守派媒體「真美國之聲」（Real America’s Voice）記者葛倫也質問澤倫斯基，為何到白宮來卻未穿西裝。

    事過境遷，當澤倫斯基再次訪問白宮，葛倫一看到他就改口稱讚，「澤倫斯基總統，你那身西裝好看極了」，川普也當場附和道，「我也是這麼說」，還順帶提醒澤倫斯基，葛倫就是上次攻擊他衣著不宜的人。澤倫斯基則展現幽默，溫和地反將葛倫一軍，「你穿著同一件西裝，我可是換了一件」，引發陣陣笑語。今年四月，澤倫斯基出席已故天主教教宗方濟各喪禮時，也是穿同一系列的黑色夾克，當時也和同場的川普短暫單獨會談。

    據了解，這件黑色西裝夾克本身設計並不繁瑣，堪稱一款「百搭」單品；根據穿著方式，既可以做為西裝夾克，也可以做為更休閒的外套。當澤倫斯基在白宮與川普打照面時，他將夾克扣緊，儘管仍未打領帶，但仍不欠缺正式感。

    紐約州立大學水牛城分校政治學家尼黑瑟爾指出，鑑於川普及其盟友在二月峰會上就其衣著提出批評，澤倫斯基此次特地整理儀容，旨在展現他可以為了國家利益，稍微順應官場傳統。儘管此次的著裝更正式，但仍傳達出烏克蘭目前並非處於順境的現況。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播