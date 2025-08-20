百搭黑西裝夾克 澤倫斯基「衣」雪前恥

在今年2月訪問白宮時，烏克蘭總統澤倫斯基的軍裝打扮引發「不知感恩」的爭議（下圖）。這次重返白宮，澤倫斯基身穿全套黑色的夾克、有領襯衫、休閒褲和軍靴，讓川普直呼「我簡直不敢相信，我太喜歡了」（上圖）。（路透）

2025/08/20 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在今年二月白宮舉行的「川澤會」中，烏克蘭總統澤倫斯基一身軍裝打扮，似乎成為重視形象的美國總統川普，及其支持者撻伐他「不知感恩」的導火線。這次重返白宮，澤倫斯基記取先前教訓，身穿全套黑色的西裝夾克、有領襯衫、休閒褲和軍靴，一抵達白宮就讓出門迎接的川普印象深刻，直呼「我簡直不敢相信，我太喜歡了」，而澤倫斯基則笑回，「這是我最好的一套」。

當澤倫斯基步出專車，一身別具用心的行頭讓川普目不轉睛，有如一位自豪的祖父般給予稱讚。據了解，澤倫斯基的服裝全來自烏克蘭品牌「Viktoranisimov」，這是他今年大部分時間選擇穿著的品牌服飾。川普看似隨口一說的讚美，實則意味深長，因為今年二月底澤倫斯基訪問白宮時，穿著一件印有烏克蘭三叉戟徽章的黑色長袖衫和軍褲，讓川普一看到就不是滋味，就連保守派媒體「真美國之聲」（Real America’s Voice）記者葛倫也質問澤倫斯基，為何到白宮來卻未穿西裝。

事過境遷，當澤倫斯基再次訪問白宮，葛倫一看到他就改口稱讚，「澤倫斯基總統，你那身西裝好看極了」，川普也當場附和道，「我也是這麼說」，還順帶提醒澤倫斯基，葛倫就是上次攻擊他衣著不宜的人。澤倫斯基則展現幽默，溫和地反將葛倫一軍，「你穿著同一件西裝，我可是換了一件」，引發陣陣笑語。今年四月，澤倫斯基出席已故天主教教宗方濟各喪禮時，也是穿同一系列的黑色夾克，當時也和同場的川普短暫單獨會談。

據了解，這件黑色西裝夾克本身設計並不繁瑣，堪稱一款「百搭」單品；根據穿著方式，既可以做為西裝夾克，也可以做為更休閒的外套。當澤倫斯基在白宮與川普打照面時，他將夾克扣緊，儘管仍未打領帶，但仍不欠缺正式感。

紐約州立大學水牛城分校政治學家尼黑瑟爾指出，鑑於川普及其盟友在二月峰會上就其衣著提出批評，澤倫斯基此次特地整理儀容，旨在展現他可以為了國家利益，稍微順應官場傳統。儘管此次的著裝更正式，但仍傳達出烏克蘭目前並非處於順境的現況。

