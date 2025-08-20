烏克蘭4重安全保障 10天內公布

歐盟主要國家領袖18日偕同烏克蘭總統澤倫斯基，前往白宮與美國總統川普舉行會談，展現歐洲團結一致力挺烏克蘭的立場。由左至右為歐盟執委會主席馮德萊恩、英國首相施凱爾、芬蘭總統史塔布、澤倫斯基、川普、法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼、德國總理梅爾茨、北約秘書長呂特。（路透）

涵蓋軍事存在、防空系統、武器裝備和監督停火

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普近日先後與俄羅斯總統普廷、烏克蘭總統澤倫斯基及多位歐洲國家領袖會談，一致同意將在烏俄和平協議中納入對烏國的安全保障，且據稱普廷也已同意。媒體披露，美國國務卿魯比歐將率國安顧問和北大西洋公約組織（NATO）官員組成的團隊，共同起草這份安全保障文件，料涵蓋四大要素：軍事存在、防空系統、武器裝備和監督停火。

「華爾街日報」引述了解會談情況的歐洲官員披露，川普和歐洲領袖同意，由魯比歐率眾官員起草對烏安全保障文件。官員表示，美國可以透過多種方式向歐洲維和部隊提供「間接」軍事支持，而毋須調派美軍入烏。澤倫斯基則表示，安全保障內容預計在一週到十天內以「白紙黑字」對外說明。

設立以志願者聯盟為基礎的多國部隊

澤倫斯基補充道，美國傳達明確的訊號很重要，表明將成為協助協調的國家之一，且也將成為保障烏克蘭安全的參與國，這是重大進展。

「彭博」亦引述知情人士透露，美歐官員將立即著手為烏克蘭提供強大的安全保障，集中於增強烏軍及防禦能力，不設任何限制，包括限制駐軍人數。據了解，「一籃子」安全保障方案還將以英、法為首的「志願者聯盟」的工作為基礎，預計未來將設立一支多國部隊。針對美國特使魏科夫口中類似北約組織（NATO）第五條款的保障措施，歐洲領袖皆廣泛支持，但具體細節和美國角色尚待確定。

協商900億美元向美採購先進武器

此外，澤倫斯基在白宮會後表示，烏克蘭與盟國正協商一項價值九百億美元的安全保障方案。根據該提案，烏克蘭將透過歐洲國家提供的資金，向美國購買先進武器系統，同時，方案也包含支持烏克蘭本土無人機製造產業，未來部分無人機將由美國採購，並拓展國際市場。

「紐約時報」指出，以軍隊形式為烏克蘭提供安全保障，目前還沒有具體樣貌，但有三種可能性。一是英國首相施凱爾曾談到由歐洲「志願者聯盟」成員組成的維和部隊，在停火或和平協議達成後常駐烏克蘭，預計將配備武器，以補充烏軍兵力。這支部隊的存在，可能可以嚇阻俄國不再對烏動武，但問題在於可能必須部署多達數萬名士兵。

第二種可能性是組建一支規模小得多的絆索部隊，理論上仍可讓俄國在動武前猶疑再三。第三種可能性則是建立一支「觀察員部隊」，規模可能僅數百人，主要任務是報告即將發生的軍事行動，但相關任務實際上可由衛星和地面攝影機接手。

