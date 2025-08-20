安排烏俄峰會 川普軟硬兼施

美國總統川普（中）表示，已著手安排烏克蘭總統澤倫斯基（左）與俄羅斯總統普廷（右）會面，並申明美國將支持歐洲為基輔提供的安全保證，防止莫斯科在衝突落幕後再次侵略烏克蘭。（法新社）

之後再籌辦三方峰會

〔編譯林家宇／綜合報導〕在結束與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲主要國家領袖的烏克蘭和平進程會議後，美國總統川普表示，已著手安排澤倫斯基與俄羅斯總統普廷會面，並申明美國將支持歐洲為基輔提供的安全保證，防止莫斯科在衝突落幕後再次侵略烏克蘭。

嗆普廷不合作將面臨「艱困局面」

川普與普廷通電後於社群媒體宣布，烏俄領袖會談後，將再進一步籌備美俄烏三方峰會，「這對將近四年的戰爭來說，是相當良好的起步」。時間地點將交由副總統范斯、國務卿魯比歐和總統特使魏科夫協調。

向澤倫斯基喊話須有彈性

川普認為，無論是歐洲主張的先行停火，還是烏克蘭被佔領區的領土問題，都應該在烏俄領袖面對面會晤時充分討論。他還提到，或許能夠說服俄方釋放多達一千名囚犯來表示善意。

結束戰爭不想浪費時間

川普十九日重申，如果普廷在和平進程上不合作，恐將面臨「艱困局面」。他也向澤倫斯基喊話，「他必須展現一些彈性」。川普說，「一個巴掌拍不響」，澤倫斯基和普廷必須建立關係，否則「我們只是在浪費時間，我不想做這種事」，「我只想結束戰爭」。

澤倫斯基表示，與俄國的雙邊會議不應設置任何條件，表明願與普廷商討領土問題。若莫斯科無意直接會面，則將要求美國相應行事。

俄羅斯官方「塔斯社」（TASS）引述普廷外交政策顧問鄂夏柯夫說法，普廷在與川普約四十分鐘的通話中，同意指派更多高階談判人員，與烏國代表團持續對話，並討論提升烏俄直接協商層級的想法。

協助建立烏安全保證

至於各界關注的安全保證，川普並未承諾讓美軍加入強化烏國安全的集體行動，而是會有「類北約」的安全措施，細節則有待歐盟領袖協調。與會的法國總統馬克宏表示，會議最重要的成果在於美國承諾與歐洲合作，為烏克蘭提供安全保證。

澤倫斯基對川普同意其所提出的兩項關鍵主張表達欣慰，一為美國參與安全保證做為未來和平協議部分內容，二為將領土交換的討論保留給烏俄進行，「重要的是美國清楚傳達的訊號，那就是會與其他國家共同參與烏克蘭的安全保證」。

領土交換由烏俄討論

川普提到，歐洲國家將承擔安全保障的主要責任，美國則會予以協助，「我們會使（安全保證）非常安全」。他認為，烏俄和平協議「非常可能達成」，「我們顯然樂見在努力達成長久和平之際的立即性停火」。

為協調立場，烏克蘭盟友十九日舉行線上會議，由馬克宏與英國首相施凱爾共同主持，約卅個國家參與，討論後續行動與長期安全保證。馬克宏建議日內瓦可做為談判地點，強調領土讓步應由烏克蘭決定，並嚴厲批評普廷為「邊境掠食者」。瑞士表示，即使國際刑事法院對普廷發出逮捕令，但若普廷以推動和平為目的前來日內瓦，瑞士將依據國際法給予其豁免。

