川澤會 歐領袖盼發揮影響力

烏克蘭總統澤倫斯基18日與美國總統川普在白宮會晤，歐洲各國領袖也將加入。圖為烏克蘭和歐洲各國領袖今年6月在荷蘭海牙出席北大西洋公約組織（NATO）高峰會，由左至右分別為英國首相施凱爾、義大利總理梅洛尼、澤倫斯基、北約秘書長呂特、法國總統馬克宏、波蘭總理圖斯克、德國總理梅爾茨。（美聯社檔案照）

2025/08/19 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基十八日與美國總統川普在白宮會晤，歐洲各國領袖也將加入，除了避免二月發生的爭吵場面再次發生外，也是歐洲遭排除在阿拉斯加「雙普會」後，尋求機會在防衛烏克蘭和免於歐洲遭俄羅斯潛在侵略議題上發揮影響力。

白宮宣布，川普將於美東夏令時間下午一時十五分（台灣時間十九日凌晨一時十五分）在橢圓形辦公室先與澤倫斯基會面，接著於下午三時（台灣時間十九日凌晨三時）在白宮東廳，會晤英國首相施凱爾、法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、義大利總理梅洛尼、芬蘭總統史塔布、歐盟執委會主席馮德萊恩，以及北大西洋公約組織（NATO）祕書長呂特等歐洲領袖。

會議討論重心之一，將是美方聲稱莫斯科同意為基輔提供類似北約「第五條款」的安全保證。澤倫斯基在社群媒體寫道，「美國同意與歐洲合作為烏克蘭提供安全保證至關重要，這也因此是對整個歐洲的保障」。

匿名官員向美聯社表示，本次會議對澤倫斯基而言堪稱艱困挑戰，因為他需要避免陷入拒絕莫斯科對烏東頓巴斯地區最大程度索求，而遭責備阻礙和平談判的處境。前俄羅斯總理和總統首席經濟顧問伊拉里翁諾夫（Andrei Illarionov）則向中央社表示，俄國總統普廷試圖全面控制並消滅烏克蘭主權，烏克蘭已以行動證明不會輕易投降，而無論誰是美國總統，都難以避免俄方訴諸武力強迫烏方屈服。

英國「衛報」報導，川普在「雙普會」以紅毯迎接俄羅斯總統普廷的場面，引發烏克蘭民眾憤慨，促使國內掀起拒絕退讓領土的強硬聲浪。烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）指出，看來川普已向普廷靠攏，兩人可能會強迫烏國接受和平條約，「實際上等於要烏克蘭投降」。

