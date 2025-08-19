為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    澤倫斯基︰防俄將烏國失土當跳板 發動新攻勢

    俄羅斯17日晚間發射140架無人機，襲擊烏克蘭第二大城哈爾科夫，導致包括幼童及青少年在內的7人喪命。烏國總統澤倫斯基指控， 此舉是為了破壞他與美國總統川普在華府舉行的會談。（路透）

    俄羅斯17日晚間發射140架無人機，襲擊烏克蘭第二大城哈爾科夫，導致包括幼童及青少年在內的7人喪命。烏國總統澤倫斯基指控， 此舉是為了破壞他與美國總統川普在華府舉行的會談。（路透）

    2025/08/19 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基十七日抵達華府後於社群媒體發文，提出終結戰爭、締造長久和平的呼籲，但也對俄羅斯總統普廷的意圖示警，強調應避免莫斯科奪取烏克蘭土地後做為發動新攻勢「跳板」的情況再次發生。

    在會晤美國總統川普前，澤倫斯基以俄羅斯二○一四年入侵克里米亞與烏東地區的前車之鑑，警告「我們共享著迅速且可靠地終結戰爭的強烈渴望」，「但和平必須長久維持，而非數年前烏克蘭被迫放棄克里米亞與部分頓巴斯地區後，普廷藉此做為發動新攻擊的跳板」。

    澤倫斯基還提到，一九九四年由俄羅斯、美國、英國和烏克蘭簽署的「布達佩斯備忘錄」，也未發生作用。該備忘錄旨在銷毀烏克蘭在蘇聯解體後持有的龐大核子武器庫，並提出俄美英尊重烏國邊界、主權，以及不對其獨立和領土完整動用武力等條文。

    美前駐北約大使︰對俄軟弱習近平恐視為奪取台灣良機

    川普在與普廷會談後，主張捨棄歐盟與烏克蘭堅持的停火協議，直接談判和平協議，十七日透過社群媒體向澤倫斯基施壓，直指澤倫斯基可以「幾乎立即終止戰爭，或是繼續戰鬥」，並放棄光復克里米亞和加入北約的條件，「別忘了這是如何開始的。不拿回歐巴馬給出的克里米亞，以及烏克蘭不加入北約」，強調「有些事情始終不變」。

    澤倫斯基則表示，「俄羅斯必須終結由他們自己開始的戰爭」，「烏克蘭正捍衛自己的領土和獨立」，期盼「我們與美國、歐洲盟友的聯合力量，會迫使俄羅斯達成真正的和平」。

    川普首屆總統任期的美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使赫奇森（Kay Bailey Hutchison）指出，如果西方國家對俄羅斯立場軟弱，未給予莫斯科足夠懲罰，中國國家主席習近平可能會視此為奪取台灣的良機，「他在香港已造成破壞，下個目標就是台灣」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播