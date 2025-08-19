澤倫斯基︰防俄將烏國失土當跳板 發動新攻勢

俄羅斯17日晚間發射140架無人機，襲擊烏克蘭第二大城哈爾科夫，導致包括幼童及青少年在內的7人喪命。烏國總統澤倫斯基指控， 此舉是為了破壞他與美國總統川普在華府舉行的會談。（路透）

2025/08/19 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基十七日抵達華府後於社群媒體發文，提出終結戰爭、締造長久和平的呼籲，但也對俄羅斯總統普廷的意圖示警，強調應避免莫斯科奪取烏克蘭土地後做為發動新攻勢「跳板」的情況再次發生。

在會晤美國總統川普前，澤倫斯基以俄羅斯二○一四年入侵克里米亞與烏東地區的前車之鑑，警告「我們共享著迅速且可靠地終結戰爭的強烈渴望」，「但和平必須長久維持，而非數年前烏克蘭被迫放棄克里米亞與部分頓巴斯地區後，普廷藉此做為發動新攻擊的跳板」。

澤倫斯基還提到，一九九四年由俄羅斯、美國、英國和烏克蘭簽署的「布達佩斯備忘錄」，也未發生作用。該備忘錄旨在銷毀烏克蘭在蘇聯解體後持有的龐大核子武器庫，並提出俄美英尊重烏國邊界、主權，以及不對其獨立和領土完整動用武力等條文。

美前駐北約大使︰對俄軟弱習近平恐視為奪取台灣良機

川普在與普廷會談後，主張捨棄歐盟與烏克蘭堅持的停火協議，直接談判和平協議，十七日透過社群媒體向澤倫斯基施壓，直指澤倫斯基可以「幾乎立即終止戰爭，或是繼續戰鬥」，並放棄光復克里米亞和加入北約的條件，「別忘了這是如何開始的。不拿回歐巴馬給出的克里米亞，以及烏克蘭不加入北約」，強調「有些事情始終不變」。

澤倫斯基則表示，「俄羅斯必須終結由他們自己開始的戰爭」，「烏克蘭正捍衛自己的領土和獨立」，期盼「我們與美國、歐洲盟友的聯合力量，會迫使俄羅斯達成真正的和平」。

川普首屆總統任期的美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使赫奇森（Kay Bailey Hutchison）指出，如果西方國家對俄羅斯立場軟弱，未給予莫斯科足夠懲罰，中國國家主席習近平可能會視此為奪取台灣的良機，「他在香港已造成破壞，下個目標就是台灣」。

