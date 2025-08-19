川普願給烏國「類北約」待遇 普廷同意

川普特使魏科夫（路透檔案照）

2025/08/19 05:30

美特使魏科夫︰不經北約 由美歐提供

〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對美國總統川普與俄羅斯總統普廷十五日在阿拉斯加會談的內容，列席的川普特使魏科夫和國務卿魯比歐，十七日分別做出部分說明。魏科夫表示，川普提出向烏克蘭提供類似北大西洋公約組織（NATO）第五條款的保護，但不是由北約提供，而是直接由美國和其他歐洲國家提供，普廷對此表示同意。魯比歐則說，烏俄雙方都必須做出讓步，才能結束戰爭，和平協議短期內也難以實現。

魯比歐︰雙方讓步才能停戰

魏科夫在接受美國多家媒體訪問時透露，川普在談判中贏得普廷讓步的其中一點是，由美國和其他歐洲國家提供烏克蘭形同北約第五條款的安全保障，「這是我們第一次聽到俄羅斯人同意此事」。根據北大西洋公約第五條款，某一成員國遇襲將被視為對全體成員國的攻擊。魏科夫表示，如此規模的安全保障，可以取代普廷向來不接受的烏克蘭加入北約的作法，美、烏及歐洲領袖十八日將在華府進一步討論相關事宜。

魏科夫也提到，會談舉行前，烏克蘭要求川普不得與普廷就烏俄領土交換達成協議，川普如實遵守。不僅如此，普廷還同意通過一項不以武力繼續奪取烏克蘭領土的法律，「俄羅斯人同意在達成和平協議後立法載明，不會試圖奪取更多烏克蘭領土，並藉此證明他們不會侵犯任何歐洲邊界」。魏科夫強調，美方已達成不少協議，「而且還有更多」。俄國目前佔領近五分之一烏克蘭領土，包括頓內茨克州約四分之三地區、幾乎全部盧甘斯克州，以及整個克里米亞半島。

另一方面，魯比歐也支持烏克蘭尋求安全保障的必要性，因為烏克蘭有權像每個主權國家一樣，與其他國家建立安全聯盟，以避免未來遭到入侵，並防止國家安全受威脅。不過，他強調，烏俄兩國都必須放棄部分要求，才能達成和平協議，「雙方皆須讓步，才能得到想要的東西，協議就是這樣達成的，不管他們喜不喜歡」。他還說，「俄國現在可能掌握一些東西，但他們不得不放棄」。

針對美國願意參與提供安全保障，烏克蘭總統澤倫斯基除了表達感謝外，也表示仍須敲定更多細節，例如美歐分別扮演什麼角色。歐盟執委會主席馮德萊恩也表示，歐洲領袖歡迎川普願意為烏克蘭提供類似北約第五條款的安全保障，但強調基輔須獲得足夠的武器，使其成為「一隻鋼鐵豪豬，無法被潛在入侵者吞噬」。她也重申歐洲立場，即國際邊界不能被武力改變，只有烏國才有權就其領土問題做決定。

