    首頁　>　國際

    日中軍機頻貼近 防務熱線逾2年靜悄悄

    今年7月，中國殲轟-7戰鬥轟炸機啦在東海公海上空，異常逼近日本航空自衛隊的YS -11EB電子偵察機，兩機最近距離僅約30公尺。（美聯社檔案照）

    2025/08/19 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京十八日報導〕日本和中國為避免爆發意外衝突，雙方防務當局在二○二三年三月正式架設「熱線」，但啟用後僅由兩國國防首長禮貌性通話，即未再使用。日中軍機近期頻頻發生近距離接近事件，熱線卻靜悄悄。日本媒體報導，原因可能是雙方對運作的理解有所差異，熱線若仍無法正常運作，日中兩國將繼續面臨偶發衝突的風險。

    日媒︰若仍無法正常運作 恐面臨偶發衝突風險

    日中防務當局為避免發生海上或空中的偶發性衝突，花了十幾年時間建立「海空聯絡機制」，架設熱線即為其中一環，雙方熱線電話在二三年三月完成設備與通信線路設置。當年五月，日本防衛大臣濱田靖一與中國國防部長李尚福，透過熱線進行廿分鐘通話，宣告正式啟用。

    然而，此後熱線便未再使用過。二○二四年日本海上自衛隊護衛艦「涼月號」誤入中國領海，遭中方砲擊警告；同年八月，中國電子偵察機首次越界，入侵日本長崎縣附近的領空。

    今年六月，中國航空母艦「山東號」艦載機在日本海上空，對海上自衛隊P-3C巡邏機進行異常逼近的挑釁行為。七月，中國戰鬥轟炸機再次於東海公海上空，對航空自衛隊電子偵察機進行逼近行為，時間長達十五分鐘，雙方水平距離僅約卅公尺、垂直距離約五十公尺。日本透過外務省事務次官，向中國駐日大使吳江浩表達關切。

    朝日新聞報導，當時日本防衛省曾試圖啟動熱線，直接與中方聯繫，但中方未予回應。防衛省相關人士表示，對中國而言，透過熱線的應答，首先需要做好準備，因此即使熱線響了，現場人員的層級也可能沒有權限可即時應對。另一位人士認為，要讓中方接起熱線電話，可能需要事先透過外交管道進行協調。但如此一來，熱線就失去存在意義。

    日中雙方對於何時啟動熱線，存在認知上的差異：日本希望迅速溝通與即時應對，但中國拘泥於流程，似乎需要較長的內部協調與應對時間。

