德外長訪日批中︰愈來愈具攻擊性

2025/08/19 05:30

日德將盡快舉行2+2會談 十月召開第2次經濟安保合作會議

〔駐日特派員林翠儀／東京十八日報導〕德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）十八日與日本外務大臣岩屋毅舉行會談，他在會後召開的聯合記者會上，批評中國在亞太地區「片面改變現狀，把邊界線推到對自己有利的方向」，中國政府正變得「愈來愈具攻擊性」。

瓦德福表示，德國將加強與日本等印太夥伴國家的防務與經濟安保合作，雙方在會也同意盡快舉行日德外交、國防首長「二加二」會議，今年十月日德也將召開第二次經濟安保合作會議。

這是瓦德福接任外長後首次訪問日本，時機正值美國總統川普將與歐洲各國領袖會商烏克蘭停戰事宜之際。瓦德福行前接受「讀賣新聞」書面訪問時表示，他對俄羅斯總統普廷的停戰意願持懷疑態度。不過，法新社等外媒似乎對他行前痛批中國在台灣海峽、東海及南海的侵擾行為更感興趣，報導都聚焦於瓦德福在記者會上的相關談話。

瓦德福批中 試圖改變現狀

報導指出，瓦德福批判中國在台海、東海與南海的行動，正試圖「片面改變現狀，把邊界線推到對自己有利的方向，而且幾乎是公開宣稱」。他擔心國際貿易要衝若緊張升級，將對全球安全和經濟帶來重大影響。

瓦德福在訪日前發表的聲明中指出，中國「正積極展現並鞏固其區域主導地位，並在此過程中質疑國際法原則」，「中國在台海、東海及南海日益加劇的侵擾行為，也影響到歐洲，我們全球共存的基本原則，正處於危急關頭。」

在記者會上，瓦德福還批評中國對俄羅斯的軍事支援，強調如果沒有中國的支持，俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭就不可能發生。

對此，中國外交部發言人毛寧十八日在例行記者會上回應，台灣問題為中國內政，要維護台海和平穩定，就必須堅持「一中原則」、反對台獨；當前東海、南海局勢總體保持穩定，敦促各方不要「挑動矛盾、渲染緊張」。

瓦德福十八日與岩屋毅首次舉行日德外長戰略對話，會談進行約四十分鐘。雙方認為，歐洲、大西洋和印太地區的安全密不可分，同意加強防衛技術、裝備等領域的安全合作。岩屋毅表示，日德未來的安保合作將進一步具體化，包括加強彼此供應鏈的經濟安保合作。

讀賣指出，瓦德福上任後首次訪日，也代表德國梅爾茨政府對印太戰略的重視。瓦德福在專訪中表示，美國退出國際建制，增添國際社會的不確定性，日德以信任為基礎，「可以成為新合作的驅動力」。具體而言，瓦德福希望德國、英國、法國和波蘭等四個歐洲國家，與日本、南韓、澳洲和紐西蘭共八國，建立一個新的合作框架。他認為，一旦實現將具有相當大的影響力。

