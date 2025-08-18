友邦吐瓦魯挺台灣 擬退出太平洋島國論壇

總統賴清德（左）2024年12月4日抵達吐瓦魯訪問，與吐國總理戴斐立（右）簽署並互換「中華民國（台灣）與吐瓦魯國深化緊密合作夥伴關係聯合公報」。（法新社檔案照）

2025/08/18 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國「衛報」十六日獨家披露，由於台灣等關鍵國家未受邀出席九月在索羅門群島舉行的「太平洋島國論壇」（PIF），台灣在該地區的友邦吐瓦魯考慮退出相關峰會。

由於太平洋島國論壇今年的主辦國索羅門群島，被中國要求排除台灣與會，在美中台角力的複雜情況下，索國乾脆不邀請美中在內的廿一個捐助國出席峰會，避免單獨拒絕台灣與會所衍生的政治影響。

吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）表示，由於索羅門群島阻止所有外部夥伴（包括中國、美國和台灣）出席，吐瓦魯可能退出下月舉行的這場峰會。該年度峰會是各國領袖制定太平洋地區政策議程的主要機制。

自一九八九年以來，被稱為「對話夥伴」的太平洋島國以外國家，一直都會參加PIF論壇，與太平洋島國領袖合作，為地區發展和安全做出貢獻。台灣雖然不是官方合作夥伴，但卅多年來一直以「發展夥伴」身分參加會議。

索羅門群島是北京的親密盟友，將台灣排除在外的決定引發揣測，並引發外界對中國在太平洋地區日益增長的影響力，以及地區團結能否持續的質疑。目前仍與台灣保持外交關係的太平洋國家，包括吐瓦魯、馬紹爾群島和帛琉。

戴斐立向衛報表示，他將觀察其他太平洋地區領袖的反應，再決定是否參加下個月的PIF論壇，並對索羅門群島將「外部國家」排除在外表示「失望」，「這個地區不需要這種干擾，我們有更重要的問題要關注，而不是讓自己承受來自外界的壓力。」

戴斐立表示，他已致函索國總理馬內列（Jeremiah Manele），概述他對這項決定時機不當的擔憂，以及他「難以支持這項決定背後的理由」，「我將等待關於這項安排的最終決定，再重新考慮我們是否參與。」

戴斐立指出，如果中國是阻止合作夥伴參加論壇的幕後黑手，他不會感到驚訝，但這個非比尋常的舉動，已打破該地區數十年來先例。

美國國務院發言人表示，美方對峰會排除合作夥伴感到失望，並重申支持包括台灣在內所有合作夥伴與會。明年將擔任論壇主辦國的帛琉則表示，「尊重並認可」索羅門群島阻止所有外國與會者的決定，認為這可讓成員國專注於區域內的重大議題。

