美媒:烏戰2收場方式 烏國都難保全領土

2025/08/18 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕隨著美國總統川普和俄羅斯總統普廷的「雙普會」落幕，華爾街日報十七日報導，已打了三年多的烏克蘭戰爭將會如何收場，有兩種可能性：烏克蘭忍痛以失去部分領土，來繼續維持其獨立主權國家的地位；抑或土地和主權雙輸，重新淪為莫斯科的禁臠。

第一種可能的結果，是烏克蘭割讓領土，但獲得西方保護。基輔當局已坦承無法憑藉自身力量收復所有失土，就連曾堅持寸土不讓的烏克蘭總統澤倫斯基，也已鬆口稱願就領土問題進行談判。表面上絕不承認俄國併吞烏國領土，但願意接受俄國事實上控制這些地區的事實；最理想的情況是，俄軍止步於其目前佔領的約五分之一烏國領土。

烏克蘭和歐洲希望藉由烏國自身軍力與西方支援，保住八成烏國領土的安全與主權。英國、法國主導的「志願者聯盟」將駐軍烏克蘭以震懾俄羅斯，但美國將扮演何種角色，目前仍不明朗。此一結果類似一九五三年結束的韓戰，朝鮮半島就此分裂至今。

但對普廷而言，韓戰版結局等於失敗，雖然奪下五分之一烏國領土，卻得坐視西方部隊進駐烏克蘭，畢竟普廷當初揮軍烏克蘭，就是不滿基輔當局親歐以及北大西洋公約組織（NATO）東擴，企圖藉此重拾對烏克蘭的政治影響力、重建莫斯科在東歐的勢力範圍，與重返全球強權地位。但若普廷顧及戰爭恐導致俄國內部政經動盪，或無法處理美國加碼制裁，或許會就此做出讓步。

除了烏克蘭領土，俄國還企圖限縮烏國軍力與武器規模、改變政治體制，包括語言與民族認同，在在顯示烏國最大危險不只是失去烏東與烏南領土，而是其他領土會在俄國再次入侵時不保。因此第二種可能的結果，就是烏克蘭不僅失去領土，還將淪為俄國禁臠。不過，要逼迫烏克蘭投降並非易事，槍桿子是唯一途徑。儘管烏軍難以徹底驅逐入侵者，但俄國也顯然無法徹底征服烏克蘭。

