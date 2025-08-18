為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    普廷要烏放棄東頓巴斯 澤倫斯基悍拒╱6中企助俄製造無人機 烏克蘭制裁

    在美國總統川普（後）與俄羅斯總統普廷（前）15日的阿拉斯加峰會中，普廷提出希望烏克蘭放棄對東部頓巴斯地區的控制權，換取俄軍停火及凍結前線，川普也表明支持普廷的「和平協議」提案，但烏克蘭總統澤倫斯基已予拒絕。（路透檔案照）

    2025/08/18 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國「金融時報」十六日引述知情人士披露，在美國總統川普與俄羅斯總統普廷十五日的阿拉斯加峰會中，普廷提出希望烏克蘭放棄對東部頓巴斯地區的控制權，即頓內茨克和盧甘斯克兩州，換取俄軍停火及凍結前線，而川普也改變峰會前的立場，跳過要求俄國先停火的步驟，直接表明支持普廷的「和平協議」提案，但烏克蘭總統澤倫斯基已予拒絕。

    澤倫斯基︰無法割讓領土

    普廷指出，只要烏克蘭放棄頓內茨克和盧甘斯克，俄軍就會凍結南部赫爾松和札波羅熱前線，也不會發動新攻勢掠奪更多土地。俄軍目前控制烏克蘭五分之一領土，包括頓內茨克州約四分之三地區，其中部分地區從十年前就開始佔領。澤倫斯基強調，在未經修憲情況下，烏國無法割讓領土，而烏方視斯拉維揚斯克、克拉莫托斯克等頓內茨克州城市，為抵禦俄國進一步進攻的重要屏障，他堅持必須獲得安全保障，以防俄軍再次入侵。

    熟知澤倫斯基思維的人士也重申，澤倫斯基不會同意交出頓內茨克，但他十八日會在華府與川普討論領土問題。此外，他也對討論與川普、普廷的三方峰會持開放態度，但克里姆林宮澄清，川普和普廷並未論及此事。

    一名烏克蘭官員透露，川普還告訴澤倫斯基，普廷似乎對協商歸還烏國東北部蘇米和哈爾科夫兩州的小部分土地持開放態度，但該提議根本無關痛癢，因為俄軍對相關地區的控制力度很小。換言之，烏軍隨時有機會自行奪回。

    與此同時，川普十六日在自家社群平台「真實社群」發文附和普廷提案，「各方一致認為，結束烏俄之間這場可怕戰爭的最佳途徑，是直接達成一項能夠結束戰爭的和平協議，而不是停火協議，因為停火協議往往難以奏效。」他還在「福斯新聞」訪問中指出，俄國是一個非常強大的國家，而烏克蘭不是，烏克蘭應與俄國達成協議、結束戰事。

    另一方面，澤倫斯基十七日宣布，擴大對協助俄羅斯製造無人機的企業實施制裁，名單中包括浙江聯星機械公司、哈爾濱爾辦科技公司等六家中國企業，指其提供包括導航系統、引擎、晶片與攝影設備等關鍵零組件。根據烏克蘭國防部情報總局（HUR）資料，俄國製自殺式無人機中，約六十％至六十五％的電子零件來自中國。

