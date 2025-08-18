提供烏克蘭安保 川普改持開放態度

（歐新社）

2025/08/18 05:30

德總理︰美俄烏三方峰會 可在歐洲舉行

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報十六日引述多名歐洲官員獨家披露，一直不願意對烏克蘭提供安全保障，以免被拖下水的美國總統川普，在與俄羅斯總統普廷舉行峰會後告訴歐洲領袖，他在此事上抱持開放態度，此為川普對美國在結束烏戰所扮演角色的重大轉變。目前並不清楚川普的態度改變，是否與普廷願意接受西方駐軍烏克蘭有關。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）十六日也表示，美國已準備好參與烏克蘭的安全保障。他還建議，川普提出的美俄烏三方峰會，可在歐洲舉行。

歐洲官員︰川普轉述 普廷接受西方部隊駐烏

川普是在「雙普會」後透過電話，向歐洲領袖就會談內容做簡報時，透露前述訊息。歐洲官員指出，川普告訴他們．普廷已接受以下觀點，即任何和平都必須將西方部隊派駐烏克蘭納入其中，以確保和平的持久永續。

白宮在川普出席雙普會之前，從未公開論及提供烏克蘭安全保障。基輔當局長年來一直希望美國能提供安全保障，做為在任何和平協議下抵禦俄國再次來犯的屏障。今年二月底，烏克蘭總統澤倫斯基在白宮與川普爆發激烈衝突，正是肇因於他想爭取美國提供若干安全保障。但部分美國官員堅稱，不會提供烏國這類擔保。

川普本人過去數月來也一直拒絕澤倫斯基的類似請求，深怕美國會因此被捲入另一場海外戰爭。此外，川普也不願回應在歐洲部隊派駐烏克蘭時提供支援的請求。

如今，川普在這個議題上的態度顯然有所轉變。參與川普與歐洲領袖電話會議的歐洲官員說，俄羅斯若真心準備要談，澤倫斯基有可能會因為美國願意提供安全承諾，而做出讓步。三名知情人士說，川普暗示美國對烏國的安全承諾，可能包括對駐烏的歐洲安全部隊提供軍事支持，但未承諾會派遣美軍進駐烏國。

此外，川普對歐洲領袖的簡報也披露俄方態度轉變。三名歐洲官員透露，美國在雙普會前曾告知歐洲領袖，莫斯科方面已暗示華府，願意接受暫時停火並參與第二輪談判，以落實長期和平。但歐洲官員轉述川普的電話簡報指出，普廷表示不會在任何和談期間停止戰鬥，並堅持要拿下烏東領土，以換取凍結其他前線的軍事行動。

梅爾茨在收到川普的簡報後，告訴國營德國第二電視台（ZDF），美國已準備好參與向烏克蘭提供安全保證，而非讓歐洲單打獨鬥。在澤倫斯基前往華府與川普會談後，川普、普廷和澤倫斯基的三方會談應該盡快舉行，並著眼於達成和平協議。

梅爾茨說，三方會議的日期和地點未定，「我們已提議可以在歐洲找個場地」。

