澤倫斯基再會川普 歐洲領袖赴美相挺

烏克蘭總統澤倫斯基（左）17日訪問歐盟布魯塞爾總部，與歐盟執委會主席馮德萊恩（右）等歐洲領袖會商烏克蘭和平議題。（法新社）

2025/08/18 05:30

齊向川普表明 歐洲對烏俄和平協議至關重要

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普和俄羅斯總統普廷在阿拉斯加的高峰會落幕後，重頭戲落在烏克蘭總統澤倫斯基預定十八日前往華府，與川普會面。為了力挺澤倫斯基，德國、法國、英國、義大利、芬蘭、歐盟、北大西洋公約組織（NATO）等歐洲國家和組織領袖，紛紛表明將聯袂同行，展現歐洲與烏克蘭同一陣線，同時向川普表明，歐洲對於川普念茲在茲的烏俄和平協議至關重要。

在「雙普會」落幕後，川普旋即致電澤倫斯基和歐洲領袖，說明與普廷的會談成果，同時邀請澤倫斯基訪美進一步會商。翌日，媒體披露普廷提出烏克蘭必須放棄東部頓巴斯地區控制權，才能換取俄軍停火的條件，令「川澤會」內容更加受矚。為了力挺澤倫斯基，德國總理梅爾茨十七日率先表明將隨同赴美，「此次訪問將做為川普總統在阿拉斯加與俄國總統普廷會晤後的訊息交流」。

各國將討論 維持對俄制裁壓力

德國政府還強調，柏林希望迅速達成烏俄和平協議，將與各國元首或政府領袖共同討論安全保障、領土問題，以及繼續支持烏克蘭抵禦俄國侵略等議題，包括維持對俄制裁壓力。法國總統馬克宏也加入行列，表明將與澤倫斯基及其他歐洲領袖一同赴美，各國領袖將「繼續協調歐洲與美國之間的關係，以實現公正長久的和平，維護烏克蘭切身利益和歐洲的安全」。

歐盟十七日搶先召開「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）視訊會議，邀請各國領袖討論澤倫斯基赴美事宜，以及在達成任何協議的情況下，向烏克蘭提供強而有力的安全保障。歐盟執委會主席馮德萊恩也將隨澤倫斯基赴美，義大利總理梅洛尼、芬蘭總統史塔布及北約秘書長呂特等人，也都會加入。英國首相施凱爾也不落人後，「將與其他歐洲夥伴一起，隨時準備支持下一階段的進一步談判」，並重申他將繼續支持烏克蘭。

川普和澤倫斯基的會談仍以兩人為主，但眾多歐洲領袖同時現身華府，將可傳遞歐洲支持烏克蘭的強烈訊號。其中，一直與川普保持友好關係的施凱爾及史塔布，對「川澤會」料將發揮穩定作用；唐寧街十號更相信，施凱爾還可以成為川普和澤倫斯基的中間人。

歐洲「追趕戰略」全面展開

英國廣播公司（BBC）指出，儘管「雙普會」未能達成眾所期待的烏俄停火協議，但歐洲的「追趕戰略」（catch up strategy）仍全面展開。在華府排除歐盟參與美方終止戰爭的努力後，歐洲領袖正試圖向川普表明，歐洲對於川普所渴望的和平協議至關重要。

對於澤倫斯基而言，這也是彌補他今年二月白宮之行災難性收場的機會，當時他與川普和副總統范斯爆發嚴重口角。不過，在此之後，歐洲領袖已替澤倫斯基「特訓」，教導他得先奉承川普，用「談生意」的方式說話。

