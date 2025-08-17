為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    雙普會沒成果 烏歐暫鬆一口氣

    普廷會後前往安克拉治的李查遜堡國家公墓獻花，悼念前蘇聯飛行員，被視為既是緬懷歷史，也是精心策畫的外交行動，藉由喚起當年美國援助前蘇聯，來緩解當前緊張的美俄關係。（路透）

    2025/08/17 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕備受矚目的「雙普會」未就俄烏停火達成協議，看似令人失望，卻令烏克蘭與歐洲鬆口氣，因為他們更怕美俄私相授受。美國總統川普雖錯失問鼎諾貝爾和平獎的契機，但也如願與仰慕的俄羅斯總統普廷會面。這場無實質成果的峰會沒有輸家，卻有贏家─突破西方外交封鎖、重返國際舞台的普廷。

    「紐約時報」分析指出，烏歐雖渴望停戰，但更擔心川普被普廷牽著走，迫使烏克蘭總統澤倫斯基吞下「割地換和平」的協議。幸而慘況未現，澤倫斯基將赴美與川普會談。烏克蘭國會外委會主席梅列日科批評，川普放棄停火改推和平協議，等於站到普廷一邊，因為和平協議內容危險，包括禁止烏克蘭入北約、去軍事化與去納粹化、推行俄語及皈依俄羅斯教會。

    外界不知川普是否為無緣諾貝爾和平獎失落，但他對與普廷會面顯然滿意，頻頻讚美普廷，給雙普會打滿分，逕自把俄羅斯的全球地位提升到第二，衡量標準也從促成停火轉為升溫美俄關係。

    峰會未談川普先前威脅加碼制裁購俄油國家，停火最後通牒亦落空，凸顯普廷多年來的外交孤立被打破。普廷不僅踏上美國領土，還在川普推崇下洗去獨裁者形象，被視為「和平締造者」。

    美國學者利特沃克指出，此會如同川普首度執政時與北韓領導人金正恩的「川金會」，氣氛熱絡卻無成果。紐時直言，峰會是普廷勝利─他未承諾停攻烏克蘭，卻擺脫孤立，成為川普眼中的朋友；而川普未指責普廷發動戰爭，也避談先前揚言的制裁。

    熱門推播