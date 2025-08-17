為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    雙普會／戰機配紅毯 川普迎賓恩威並施

    普廷和川普乘坐川普總統坐駕「野獸號」前往會場。（路透）

    2025/08/17 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕為促停俄烏三年半戰爭，美國總統川普十五日在阿拉斯加接待俄羅斯總統普廷，舉行睽違四年兩個月的美俄峰會。美方以「恩威並施」迎賓，不僅鋪紅地毯，更派軍機呼嘯而過，展現美國的軍事影響力。

    「紐約時報」指出，當川普率先飛抵安克拉治基地，並待在機上等待普廷到來時，普廷專機穩穩落地，接著普廷踏上紅地毯，走向等候在紅毯另一端的川普。川普似乎很享受這一刻，當普廷走到他面前之前，他為這位十年來首次踏上美國領土的俄國總統鼓掌三次。與此同時，一架不久前轟炸過伊朗核設施的美國空軍B-2匿蹤轟炸機和四架F-35戰機當著兩位領袖上空飛過，氣勢凌人。

    「福斯新聞」指出，川普短短數秒展示美國最具威懾力的軍事象徵。當記者高喊：「普廷總統，你能停止殺害烏克蘭平民嗎？」普廷做出一個介於哼聲和怪笑之間的回應，並指了指耳朵，彷彿暗示聽不懂，但他會說英語。隨後川普帶領普廷一同乘上配備重裝甲的總統坐駕「野獸號」，駛過一排靜默列隊的美軍F-22戰機，前往峰會場地，再次提醒外界這場會談的非比尋常。

    普廷漠視提問 說川普愛聽的

    社群平台Ｘ網友直言，軍事基地迎賓畫面「絕對不可思議」，「普廷現在知道，如果他越過那條永遠不該越過的界線，迎接他的將會是什麼」。

    近三小時會談後，兩人在「追求和平」字樣背板前出席記者會。普廷說出川普愛聽的話，包括建立積極美俄關係，並附和川普先前說法：若二○二二年美國總統是川普，他不會入侵烏克蘭。當川普表示希望再會時，普廷脫口以英語說「下次在莫斯科」，讓川普直呼這會「很有趣」。

    此次接待方式與二月川普在白宮會見烏克蘭總統澤倫斯基時形成強烈對比。當時川普與副總統范斯指責澤倫斯基忘恩負義，礦產協議因此告吹。相較於澤倫斯基長期受西方讚譽，普廷因入侵烏克蘭遭疏離並被國際刑事法院通緝而減少出訪。這場阿拉斯加峰會，則使普廷擺脫「國際孤兒」形象。

    兩國總統專機和多架美軍戰機一同停靠在安克拉治的美軍基地。（路透）

