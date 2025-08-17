澤倫斯基18日赴美 三方峰會有機會

雙普會落幕後，美方隨即邀請烏克蘭總統澤倫斯基十八日赴華盛頓與美國總統川普會晤。圖為兩人六月廿五日北約峰會期間會面。（歐新社）

2025/08/17 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕眾所矚目的「雙普會」落幕後，烏克蘭總統澤倫斯基十六日宣布，將於十八日親自赴美與美國總統川普會商。川普表示，若與澤倫斯基的會面順利取得進展，華府將再安排與俄國總統普廷會晤。

根據英國「每日電訊報」報導，美國已向烏克蘭開出條件，只要烏國願意達成和平協議，美國將提供北約類型的安全保證，儘管烏國不會加入北約。這也意味美國和烏國的歐洲盟友將有義務對未來針對烏克蘭的攻擊作出回應，類似於北約的第五條集體防禦條款，而且普廷在與川普的會談中，同意了這一點。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基支持烏美俄峰會

澤倫斯基稱，雙普會後他與川普進行了長時間且實質的通話，先單獨談一小時，再與歐洲領袖通電半小時，感謝美方邀請赴白宮討論「終結殺戮與戰爭的細節」。他重申歐洲參與烏俄和平進程的重要性，並支持川普提出的烏美俄三方峰會，認為適合處理關鍵議題。不過俄國官媒引述普廷外交政策顧問鄂夏柯夫說，潛在的俄美烏領袖峰會並沒有在雙普會中提出和討論，「至今尚未碰觸這項議題」。

俄國上下正面看待雙普會

俄國官員與媒體普遍正面看待雙普會，認為普廷擺脫了三年多來的外交孤立。前總統、現任安全會議副主席梅德維傑夫稱，會談在無最後通牒與威脅下冷靜進行，是恢復美俄高層對話的突破。

然而俄羅斯軍事行動未停。烏軍指俄方向蘇梅、聶伯羅彼得羅夫斯克、頓涅茨克與切爾尼戈夫前線發射一枚彈道飛彈與八十五架無人機，其中六十一架被擊落。

歐盟委員會發言人波德斯塔指出，與川普通話的領袖包括德國總理梅爾茨、法國總統馬克宏、英國首相施凱爾、義大利總理梅洛尼、芬蘭總統史塔布、波蘭總理圖斯克、歐盟執委會主席馮德萊恩及北約秘書長呂特。

歐盟聲明挺烏 支持三方峰會

隨後歐盟領袖發布高峰會聯合聲明，歡迎川普為終止戰爭與追求公正長久和平所做努力，並強調下一步須納入澤倫斯基參與，「我們準備好與川普和澤倫斯基合作，在歐洲支持下推動三方峰會」。聲明要求烏克蘭獲得堅實安全保證以維護主權與領土完整，重申談判底線：不得限制烏軍及與第三國合作，莫斯科無權否決基輔邁向歐盟與北約之路，領土問題由烏方自主決定，國際邊界不得以武力改變。

歐盟強調持續支持烏克蘭，「為了達成終結戰鬥和公正、長久和平，我們決心採取更多行動維持烏克蘭的力量」並警告「只要殺戮不止，將不斷強化制裁與經濟措施，向俄國戰爭經濟施壓」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法