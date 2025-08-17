為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    雙普會有共識 未達停火協議

    川普和普廷在會後聯合記者會上握手致意。（路透）

    川普和普廷在會後聯合記者會上握手致意。（路透）

    2025/08/17 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普和俄羅斯總統普廷十五日上午十一時半（台灣十六日凌晨三時半）在美國阿拉斯加安克拉治展開正式會面，是二○二一年六月以來美俄領袖首次峰會。川普和普廷都聲稱會談有具體進展，惟並未就俄國與烏克蘭停火達成協議。

    當天川普專機率先抵達安克拉治愛爾門道夫與李查遜聯合軍事基地，他特地留在機上等候普廷專機，十一時兩人先後下機握手，並同乘川普總統專車赴會。原定先一對一會談，後續再由代表團繼續，但談話期間，美國國務卿魯比歐、烏克蘭問題特使魏科夫，以及俄國外長拉夫羅夫、總統顧問鄂夏柯夫加入，變為三對三會談，歷時約兩小時四十五分。

    普廷期待烏歐勿製造障礙

    隨後，兩名領袖舉行聯合記者會，普廷在川普禮讓下先行發言，稱美俄實際上是近鄰，過去幾年卻都沒有舉行元首峰會，關係跌至低點，現在是從對抗走向對話的時候。普廷說烏克蘭是當日會談主要議題之一，並同意應確保烏克蘭安全，盼望他和川普在會談中達成的「諒解」，能夠成為解決烏克蘭衝突、讓戰事結束的起點。普廷又說川普明白俄國有自身利益，而要終結烏戰得先消除衝突「根源」。普廷過去幾年一直聲稱，烏克蘭有意加入北約組織（NATO），以及納粹勢力控制基輔政府，是衝突「根源」。

    停戰前提要烏軍撤離頓內茨克

    據英國「金融時報」披露，普廷告訴川普，結束戰爭的前提是烏克蘭撤離頓內茨克州，他願意凍結在烏南赫爾森與札波羅熱兩州的前線，來交換烏方落實此一核心要求。

    普廷也呼應川普說法，認為若二○二二年美國總統是川普，烏戰不會發生。他期待烏克蘭與歐洲各國以建設性態度面對美俄促和成果，不要製造障礙或破壞進展。

    川普稱取得一些重大進展

    川普在談話中表示，他一直與普廷保持良好關係，當天會談「確實取得一些重大進展」，但並未說明在哪些方面，同時坦言未達成（停火）協議。至於普廷邀請川普回訪莫斯科，川普則稱「這很有意思」，「我不知道，我會因此受到一些壓力，但我認為有可能發生」。事後，川普在接受「福斯新聞」訪問時暗示，他與普廷討論烏俄交換土地及烏克蘭得到安全保障的可能性，「這是我們談判的要點，也是基本上達成共識的要點」，但得獲得烏克蘭同意，「我會建議他們必須達成協議，但也許他們會拒絕」。

    傳三方會談前停止空襲行動

    事後，川普為此次峰會打了滿分十分，因為這顯示兩個擁有核武的國家領袖能夠合作，「兩個強權能和睦相處是好事」。川普也將停火協議的責任交給烏克蘭總統澤倫斯基，烏俄可能很快就會安排普廷與澤倫斯基會談，兩人也希望他出席。「經濟學人」雜誌記者卡洛爾在Ｘ平台發文透露，川普和普廷的其中一項共識是，在美俄烏三方會談舉行前，烏俄可能會停止空襲行動。

