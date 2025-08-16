川普回鍋200天 力拚和平獎

川普十五日登機準備飛往阿拉斯加會見普廷。（法新社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國「國家廣播公司」（NBC）新聞十四日報導，川普首度執政時，幕僚曾極力吹捧他，認為促進以色列與阿拉伯國家關係正常化的川普應獲諾貝爾和平獎，並批評前總統歐巴馬「啥也沒幹」卻能得獎；當時川普似乎對諾貝爾獎並不熱衷，態度隨便。

然而，川普去年競選回鍋白宮時，高舉「美國優先」，拒絕美國扮演「世界警察」角色。如今二度執政滿兩百天，白宮卻積極塑造其「締和總司令」形象，營造其諾貝爾獎實至名歸的氛圍。從以色列與伊朗、亞美尼亞與亞塞拜然、柬埔寨與泰國，印度與巴基斯坦，到盧安達與剛果民主共和國，川普幾乎無役不與，彰顯他對和平獎的渴望。

首度執政時的資深官員指出，與第一任期不同，川普現在「真的想要得（諾貝爾和平獎）」，非僅口頭表態。雖已有數國領袖提名川普，但真正影響他得獎的關鍵，是尚未登場的雙普會與俄烏停火。

政治新聞網站「政客」報導，川普多次自稱「和平總統」，並自豪過去六個月解決六場戰爭，但其和平策略被形容為「交易式外交」，即將和平協議與貿易利益掛勾。一名白宮官員坦言：「每項和平協議都帶來美國經濟利益。」前國安顧問波頓批評，這是「川普優先而非美國優先」政策，真正目標是和平獎，停火能維持多久尚未可知。

俄烏締和並非易事，雙普會能有何成果亦未可知，但川普及其近身人士早在會前就開始為得獎敲鑼打鼓。例如，相較於六月時的隻字未提，白宮發言人李威特七月時在四場新聞簡報會中的三場提及川普該得獎；川普本人回鍋白宮後也七度在社群媒體上提及得獎，其中六次是在今年六月與七月。不具名的白宮官員說，川普自認應該得獎，但又認為自己拿不到。

挪威報紙十四日踢爆，非常想拿獎的川普曾透過挪威政界企圖喬獎，上月致電現為挪威財長的前北約組織秘書長史托騰伯格談關稅時，提及諾貝爾和平獎。白宮證實川史曾通電話，未證實是否提及諾獎。

