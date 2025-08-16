李在明釋善意 金正恩喊與俄友好

金正恩在「祖國解放日」並未談及南韓，僅稱北韓與俄羅斯關係緊密。（路透）

2025/08/16 05:30

分階段恢復919軍事協議

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓總統李在明十五日在脫離日本統治八十週年演講中表示，南北韓不是仇敵，而是在相互尊重、承認體制的基礎上，追求和平統一的特殊關係，南韓將先行恢復二○一八年兩韓峰會簽署的「九一九軍事協議」，結束部分南北韓邊境軍事活動，期盼平壤當局給予回應。

結束部分邊境軍演

李在明指出，朝鮮半島應開啟和平新時代，首爾將尊重北韓現行體制，不追求任何形式的「吸收統一」，首先應恢復在上一屆尹錫悅政府期間中斷的信任與對話，且應以行動來建立，首爾已率先停止發放傳單、擴音器廣播等措施，「長期敵對狀態對南北韓人民都沒有好處」。他特別強調，為防止兩韓發生意外衝突並建立軍事互信，首爾將主動、分階段恢復「九一九軍事協議」，但並未給出具體時間表。

該協議規定部分邊境停止軍事演習、設立禁飛區、撤除非軍事區沿線部分哨所，及維持政府間熱線等措施。平壤當局二○二三年十一月因南韓向邊境發射數百個裝滿垃圾的氣球，而放棄執行協議；去年六月，時任南韓總統尹錫悅也宣布完全終止該協議。李呼籲平壤回應對話努力，指韓美也已推遲部分聯合軍演。

談及北韓核問題，李重申半島「無核化」，並將透過兩韓、美國與北韓及國際合作尋求和平解決方案，凝聚國際支持。

專家預料平壤將無視或譴責此舉，認為若要促使金正恩對話，李須提出更大膽方案，如說服美國總統川普放鬆制裁，北韓將關注兩人本月即將舉行的峰會。

談及韓日關係，李在明表示兩國應正視歷史、面向未來，以務實外交與穿梭外交維持交流並避免損害互信。南韓「蓋洛普」十五日民調顯示，一○○七名成年人中，卅八％對日本有好感，較二○二二年暴增十七％，接近二○一一年大地震後的四十一％高點；其中廿多歲族群好感度最高達七十七％，但仍有四十五％對日無好感。

金正恩批帝國主義侵犯

金正恩十四日首次在「祖國解放日」發表談話，稱朝俄友好關係已達前所未有的同盟關係，還在未點名美韓的情況下，間接譴責當今國際社會上，侵犯主權國家權利和利益的帝國主義者行為，比以往任何時候都更加嚴重。

