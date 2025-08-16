美俄會談前 俄軍猛攻搶籌碼

在川普和普廷抵達前夕，阿拉斯加安克拉治民眾上街抗議，拉起「阿拉斯加與烏克蘭站在一起」的布條。（法新社）

2025/08/16 05:30

突破頓內茨克防線 迫烏軍撤離前線

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國總統川普與俄羅斯總統普廷於阿拉斯加會晤前夕，俄軍於烏克蘭東部頓內茨克發動滲透行動，突破烏軍防線並迫使其撤離前線城鎮，成為普廷談判籌碼。烏軍則以無人機襲擊俄國煉油廠，報復俄軍夜轟烏國城市與電網。

俄軍進展有限 仍構成危險

烏國總統澤倫斯基十五日下令再次增援烏東防線。美聯社分析，俄軍僅取得有限進展，但仍對烏國構成危險。分析師比列斯科夫指出，普廷或試圖說服川普向烏國施壓，把局部戰果轉化為談判優勢。普廷要求烏軍撤出頓內茨克三成土地以換停火，但澤倫斯基拒絕。據烏國戰場網站DeepState，俄軍集中攻打交通樞紐波克羅夫斯克，部分包圍該城並在多布羅皮利亞推進十公里。澤倫斯基批評俄軍企圖營造烏軍敗退的印象，尤其針對美方。

烏軍防線近月屢受壓迫，因步兵不足與動員不力。雖然烏軍擴大使用第一人稱視角無人機（FPV）試圖彌補人力，但俄軍採小組滲透戰術難以遏制。比列斯科夫指出，雙方戰術技術相當，但俄軍具人力優勢。

十五日烏軍襲擊距前線八百公里的俄國中部希西茲蘭煉油廠，引發大火；該廠是俄國最大航空燃料來源之一。烏軍還攻擊庫斯克地區公寓，致一死十傷；俄方稱烏軍夜間發射五十三架無人機，烏方指俄軍亦以九十七架無人機轟炸烏國電網。

川普相信普廷已準備好締和

在兩軍交火不斷的情況下，川普十四日仍打包票表示，他相信普廷已準備好就烏克蘭問題達成協議，並指峰會成功機率為七十五％，美國經濟制裁的威脅可能促使普廷更願意尋求結束戰爭。他也堅稱，不會讓普廷佔上風，「我是總統，他不會跟我開玩笑。我會在五分鐘內知道，這次會晤是好是壞。如果談得不好，很快就會結束；反之，我們很快就會實現和平」。

川普還表示，他、普廷和澤倫斯基之間（尚未確認）的第二次會談將更具決定性，「因為這將是一次他們達成協議的會談。我不想用『瓜分』（divvy）這個詞，但你知道，在某種程度上，這不是一個貶義詞」，意指烏俄可能交換土地。

川普十五日在空軍一號上重申，他的目標是促使烏俄談判，領土交換應由烏克蘭自主決定；俄羅斯的軍事行動意在強化談判地位，但實際上反而不利。

