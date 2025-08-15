挪威大壩遭駭侵洩洪 俄大使急撇清

挪威西部一座大壩今年上半年曾遭俄羅斯駭客攻擊，一度遭其控制與進行洩洪。（取自網路）

2025/08/15 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕職司反情報的挪威警察安全處（PST）負責人甘加斯（Beate Gangaas）十三日表示，今年上半年曾遭俄羅斯駭客攻擊，挪威西部一座大壩一度遭其控制與進行洩洪，此為挪威首度正式將其所遭到的網攻歸咎於鄰國俄羅斯。俄國駐挪威奧斯陸大使館駁斥此指控是無的放矢。

挪威當局與媒體此前曾指出，位於西南部的布雷芒厄（Bremanger）大壩的控制系統在今年四月七日遭駭客入侵，駭客打開大壩閘門，導致大壩儲水以每秒五百公升的速度洩洪四小時，直到被發現有異與制止，過程無人受傷。挪威電力大部分來自水力發電，情報當局此前曾警告，挪威的能源基礎設施有遭攻擊之虞。

請繼續往下閱讀...

甘加斯在發表演說時表示，過去一年已看到親俄網路攻擊者的活動有所改變，布雷芒厄事件就是親俄駭客行為改變的一例；此類型行動目的在於影響以及在一般大眾間製造恐懼與混亂，「我們的俄羅斯鄰居已變得更危險」。

俄羅斯駐奧斯陸大使館稱甘加斯的發言「毫無根據以及帶有政治動機」，反控挪威警察安全處企圖坐實今年二月的報告中捏造的俄羅斯企圖破壞挪威基建此等虛構威脅。

甘加斯在演講後表示，她之所以公開歸因於俄羅斯，意在警告民眾與試圖阻止俄羅斯發動進一步攻擊，「我希望挪威人做好準備」。

甘加斯還說，西方國家基礎建設遭網攻的次數正與日俱增，駭客的目的並非造成傷害，而是為了展示「他們辦得到」，挪威應該為進一步的駭客攻擊做好準備。此外，挪威情報署長史騰索尼斯在同一場合上發言時也說，俄羅斯是挪威安全的最大威脅。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法