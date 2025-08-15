為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    雙普會登場 普廷重拾大國話語權

    美國總統川普（左）將在阿拉斯加當地時間15日上午11時30分（台灣時間16日凌晨3時30分），與俄羅斯總統普廷（右）舉行一對一會談，討論解決烏克蘭戰爭的方案，會後將召開聯合記者會。（法新社檔案照）

    美國總統川普（左）將在阿拉斯加當地時間15日上午11時30分（台灣時間16日凌晨3時30分），與俄羅斯總統普廷（右）舉行一對一會談，討論解決烏克蘭戰爭的方案，會後將召開聯合記者會。（法新社檔案照）

    2025/08/15 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國「華盛頓郵報」十四日分析，即便「雙普會」尚未登場，但俄羅斯總統普廷顯然已先馳得點，因為光能與美國總統川普會面，就代表重回大國強權政治，讓普廷得以依己意重塑全球安全秩序。

    普廷十四日首度評論雙普會，稱讚川普政府為停止戰爭所作的「積極且真誠努力」，並暗示美俄有望在峰會上達成核武管制協議。普廷在克里姆林宮主持會議時表示，峰會目標是為俄美歐及全球建立長期和平，若後續談判能在戰略攻擊性武器管制上取得共識，將有助實現更廣泛和平。俄美曾於二○一一年簽署「新戰略武器削減條約」（New START），限制雙方部署的洲際核子飛彈，但條約將於二○二六年二月屆滿。

    普廷上週會見川普特使魏科夫後，拒讓雙普會成美俄烏三方會，堅稱除非滿足某些「遙不可及」條件，否則不會見烏克蘭總統澤倫斯基。川普同意排除澤倫斯基；他也暫時轉移川普對俄油嚴厲經濟制裁及俄烏停火的關注，川普甚至附和普廷說詞，又把戰爭責任歸咎澤倫斯基。

    阿拉斯加會晤的公眾效應，強化普廷長期目標：讓俄羅斯成為擁有合法勢力範圍的全球強權，並運用一對一會談操控川普。一名不具名的前克宮高官稱雙普會是「天賜良機」，另一名知情人士則說會議是「安撫視戰爭為恥辱、希望一切恢復正常的的俄國菁英」之舉。

    因不認同俄軍侵烏而請辭的前俄國駐聯合國日內瓦辦事處代表團外交官龐達瑞夫說，普廷讓步有限，難理解川普為何同意會晤；雙普會似是克宮轉移川普對制裁關注的策略，類似五月普廷提議俄烏在土耳其談判卻無結果。

    灌輸「美俄兩強說了算」

    龐達瑞夫警告，普廷將會對川普灌輸「美俄兩強說了算」的觀念，聲稱「歐洲人和澤倫斯基都不該攪和進來，咱倆說定就好」，搞不好會讓川普覺得受寵若驚。川普十一日記者會已將雙普會描繪為「兩名強人搞定協議、無視澤倫斯基」，並聲稱「歐洲領袖都要靠我」，顯示已中計。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播