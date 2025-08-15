抗中挑釁 日戰機釣魚台海域攻擊訓練

日本防衛省統合幕僚監部發佈的照片顯示，中國航空母艦「山東號」在宮古島南方海域，進行艦載機起降訓練。（歐新社檔案照）

2025/08/15 05:30

中國雙艦6月曾通過相關海域

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕中國航空母艦「山東號」與「遼寧號」，今年五月下旬至六月期間，首次同時在日本周邊的西太平洋海域展開部署與演習，期間艦載戰機還曾逼近日本海上自衛隊的P-3C反潛機，極盡挑釁之能事。日本媒體披露，中國航艦離開後，自衛隊罕見地在尖閣諸島（釣魚台列嶼）北方海域，進行針對航艦的攻擊訓練，航空自衛隊更刻意出動F-2戰機，雖未進行實彈射擊，但已明確傳達對抗訊息。

F2掛載反艦飛彈 模擬攻擊

讀賣新聞引述多名政府相關人士報導，自衛隊六月曾在尖閣諸島北方海域進行攻擊訓練，空自有多架F-2戰機參與，訓練地點位於日本專屬經濟區（EEZ）內，該處並非自衛隊平時進行訓練的地區，但中國遼寧號航艦曾經通過該海域。

請繼續往下閱讀...

報導指出，參與訓練的F-2戰機掛載反艦飛彈，演習中也確認攻擊航艦的程序。F-2戰機雖然具有強大反艦能力，但匿蹤性能有限，這次訓練刻意使用F-2戰機，而非最尖端的戰機，主要就是向中方示警。政府相關人士表示，從時間、地點和內容來看，這是一場對中國確實傳達反制訊息的演習。

今年五月下旬至六月期間，中國山東號與遼寧號航艦首次同時在日本周邊的西太平洋海域，展開部署與演習。遼寧號在五月下旬取道尖閣諸島周邊南下，進入太平洋，六月上旬進入南鳥島外海的日本專屬經濟區。山東號則從台灣南方東進，航行至沖之鳥島附近的日本專屬經濟區。

兩艘航艦在該段期間，合計進行約一一二○次艦載戰機與直升機起降訓練。六月七日及八日，日本海自P-3C反潛機遭中國殲-15艦載機異常逼近，最近距離僅約四十五公尺。

認定共軍模擬美中航艦對峙

日本政府認為，兩艘航艦模擬美中航艦對峙場景，互為對手並進行實戰對抗演習，目的是強化「反介入／區域拒止」（A2/AD）戰略，阻止美軍從關島或夏威夷介入台海或釣魚台事態。

另一方面，俄羅斯太平洋艦隊宣布，中俄艦艇編隊已從西伯利亞東北部的堪察加半島啟航，共同駛往太平洋執行「亞太地區聯合巡航任務」。中俄艦隊在駛離港口所在的阿瓦恰灣時，展開反無人機防禦及綜合防衛演練。進入太平洋後，各艦艇還實施多陣型機動轉換訓練。

據報導，這支中俄艦艇編隊由中國海軍驅逐艦「紹興號」、綜合補給艦「千島湖號」，以及俄國太平洋艦隊的「特里布茨海軍上將號」大型驅逐艦組成，本月一日至五日在海參崴舉行海上聯合演習。此後，中俄艦艇編隊 駛入日本海，執行聯合巡航任務。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法