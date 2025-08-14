金建希才收押 南韓前執政黨部被搜

南韓前總統尹錫悅夫人金建希因涉嫌操縱股價、介選和收賄等指控，遭法院批准逮捕，南韓憲政史上首次出現前總統夫婦同時遭到羈押的事例。（美聯社）

2025/08/14 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕南韓前第一夫人金建希十二日在首爾中央法院批准下遭逮捕，於十四日傳訊接受調查。逮捕金建希後，南韓檢方突襲前總統尹錫悅所屬的「國民力量黨」總部，蒐集金建希干預選舉事證。

「韓聯社」報導，負責調查金建希弊案的獨立檢察組（下稱獨檢）七日以涉嫌違反「資本市場法」、「政治資金法」以及「特定犯罪加重處罰法」所規定的斡旋受賄罪為由，向法院提請逮捕。首爾中央法院以存在滅證可能性簽發逮捕令，為南韓史上首次前總統伉儷共同遭羈押。

請繼續往下閱讀...

尚未起訴 最多關押廿天

獨檢十三日宣布至國民力量黨辦公室蒐集金建希涉嫌介入議員提名程序的相關證據。國民力量黨領袖宋彥錫批評檢方的突襲行動「無異於幫派行逕」、「我無法克制對李在明政府對反對派蠻橫政治迫害和報復的憤怒」。

法院簽發逮捕令後，金建希的總統維安特勤保護隨之失效。專家指出，獨檢準備起訴期間，金建希最多可被關押廿天，正式起訴後，拘留期可達到六個月。

金建希雖可提出法院逮捕令非法或選擇保釋，但鑒於當前情況下存在高度滅證風險，撤銷逮捕令的可能性不高。金建希代表律師否認檢方控訴。

金建希的拘留地點位於首爾西側的南部看守所，服刑編號為四三九八，個人拘留室僅設置一張書桌及床，與其他囚友一致，但日常作息略作調整，例如每週一至六的一小時放風與他人錯開。

金建希羈押期間伙食每餐僅約一五○○韓元（約卅六元台幣）。根據菜單，十三日早餐為草莓醬吐司、香腸、沙拉。不過金建希因身體狀況欠佳，自十二日晚間起就未進食。

金建希被收押關鍵是二○二二年馬德里北約峰會上所配戴一條價值六千萬韓元（約一三○萬台幣）的梵克雅寶項鍊，金建希並未進行財產申報，說是向熟人所借。之後改變說詞，五月最新說法是廿年前到香港旅遊為母親買的假貨。七月，檢方突襲其哥哥的岳家找到項鍊。隨後瑞熙建設會長自首，稱是尹錫悅當選總統後致贈的禮物，成為收賄鐵證。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法