1衛星3陸基! 美金穹4層防禦 2028完成設計

美國政府最新簡報顯示，太空飛彈防禦系統「金穹」將採4層防禦設計，頂層為太空衛星，其餘3層部署在地面，並在美國本土、阿拉斯加及夏威夷設11個短程飛彈防禦發射裝置，以應對中國與俄羅斯洲際彈道飛彈威脅。（路透檔案照）

2025/08/14 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「路透」十三日獨家披露，美國政府最新簡報顯示，川普總統下令研發的太空飛彈防禦系統「金穹」（Golden Dome）將採四層防禦設計，頂層為太空衛星，其餘三層部署在地面，並在美國本土、阿拉斯加及夏威夷設十一個短程飛彈防禦發射裝置，以應對中國與俄羅斯洲際彈道飛彈威脅，預估造價高達一七五○億美元（約五．二四兆台幣），計畫於二○二八年完成設計。

預估造價五．二四兆

路透取得美國政府近日在阿拉巴馬州亨茲市向三千名國防承包商發表的簡報，題為「行動快速，胸懷大志！」（Go Fast, Think Big!），揭示金穹前所未有的複雜性。該系統靈感源自以色列「鐵穹」（Iron Dome），但美國幅員遼闊且威脅多元，因此規模與複雜度遠超鐵穹，目標是打造多層次防禦盾牌保護全美。

請繼續往下閱讀...

金穹架構由四層防禦整合而成：第一層為太空基礎感測與目標鎖定，用於飛彈預警、追蹤及攔截；其餘三層部署於地面，包括攔截飛彈、雷達陣列及可能採用的雷射武器。美國計畫在中西部新增大型飛彈基地，部署洛克希德馬丁公司生產的「次世代攔截器」（NGI），與同樣由洛馬製造的「終端高空防禦系統」（THAAD，薩德）及「神盾」（Aegis）協同運作，構成金穹「上層」防禦。

次世代攔截器是現代化版本的飛彈，專為「陸基中段防禦系統」（GMD）網絡使用，該網絡包含雷達、攔截器和其他設備，目前是美國防禦來自「流氓國家」洲際彈道飛彈的主要盾牌。美國目前在加州南部與阿拉斯加設有GMD發射基地。金穹目標之一是在飛彈推升段將其擊落，這一階段飛彈速度較慢且軌跡可預測，因此美方尋求在太空部署攔截器，以便更快速應對來襲威脅。

至於最後一道防線，被稱為「低層」與「有限區域防禦」，將包括新型雷達，以及現有的愛國者地對空飛彈防禦系統，並配備全新的「通用」發射器，可用於發射現役與未來型攔截器，對抗各類型威脅。這些系統將採用模組化、可移動設計，目的是降低對固定基地的依賴，並能在多個戰區快速部署。

知情人士透露，美國國防部長赫格塞斯已簽署備忘錄，由太空軍上將蓋特雷恩（Michael Guetlein）自七月十七日起主導金穹計畫。他須於三十天內建立團隊，六十天內提交初步系統設計，一二○天內提出完整執行方案，涵蓋衛星與地面站等細節。

目前，美國國會已依七月通過的川普「大而美法案」為金穹撥款二五○億美元，並在二○二六財政年度總統預算中預留四五三億美元資金，但最終成本目標尚未確定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法