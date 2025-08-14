搶在普廷之前 烏歐領袖視訊川普

烏克蘭總統澤倫斯基與德國總理梅爾茨等歐洲領袖，13日與美國總統川普舉行線上會談，希望說服他在即將與俄羅斯總統普廷舉行的談判中，能尊重基輔和歐洲的利益。（美聯社）

2025/08/14 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普和俄羅斯總統普廷十五日將在阿拉斯加安克拉治舉行的峰會備受矚目，為避免被邊緣化，烏克蘭和歐洲領袖十三日在德國總理梅爾茨主導下，先與川普及美國副總統范斯舉行視訊會議，試圖說服川普犧牲基輔利益交換停火的風險，一方面避免激怒川普，另一方面也明言，若無烏國參與，不應達成任何協議。

說明犧牲基輔風險

會議結束後，梅爾茨表示，歐洲領袖和烏克蘭總統澤倫斯基與川普進行一場「具有建設性」的討論，十五日在安克拉治舉行的美俄峰會可能做出「重要決定」，但「必須確保歐洲與烏克蘭的根本安全利益」。談判必須是跨大西洋戰略的一部分，才最有可能成功，必須繼續仰賴對烏克蘭的強力支持，以及對俄國施加必要壓力。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基提醒川普，任何涉及烏克蘭的議題，都必須在基輔參與下討論，並重申停火必須以提供烏克蘭安全保障，而且是真正可靠的安全保障為前提。法國總統馬克宏則強調，只有澤倫斯基能夠與普廷談判領土問題。

澤倫斯基十二日重申，基輔不可能同意從頓巴斯東部撤軍，因為這將使烏國失去該地區龐大的防禦網絡，為俄國未來進一步深入烏國鋪平道路。只有在停火協議達成且烏國獲得安全保障後，才能討論領土問題。

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯十二日對美國CNBC電視台表示，俄羅斯總統普廷並無意結束烏戰，只是假裝與美國總統川普談判，「他只想與川普合照，並推遲美國和歐洲對俄國的制裁」。

卡拉斯指出，烏克蘭與歐洲被排除在峰會之外，但任何協議都需其參與，「普廷不希望烏克蘭總統澤倫斯基坐在談判桌旁，因為這會揭穿他根本不想談判」。對於若川普同意割讓烏領土，歐盟如何反應，她反問「烏國若不同意，要如何實踐割讓」，並強調應先談停火，指烏國五個月前已同意無條件停火，但普廷只是在玩把戲，想要烏國讓步，持續轟炸平民與基礎設施，「俄國今天即可結束戰爭」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法