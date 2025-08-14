美2024人權報告 認定北京「種族滅絕」

美國國務院在12日發布的2024年度人權報告中認定，中國對絕大多數維吾爾族穆斯林實施「種族滅絕」。圖為新疆克孜勒蘇州阿圖什（Artux）的維吾爾人拘留營。（法新社檔案照）

2025/08/14 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國國務院十二日發布二○二四年度人權報告，認定中國對絕大多數維吾爾族穆斯林「種族滅絕」，並指西歐因網路管制損害言論自由。另外，報告幾乎排除了LGBTQ+群體遭受歧視相關內容，以及淡化薩爾瓦多和以色列等與川普政府交好國家的人權問題。

迫害新疆維族和其他少數民族

國務院發言人布魯斯表示，報告調整是為了讓內容「更易讀、更客觀」，並強調此舉「不代表美國在人權政策上的任何改變」。布魯斯說即使報告內容簡化，但「有時少即是多」，她並補充說明美國的人權優先事項將在明年的報告中更清楚體現。

請繼續往下閱讀...

中國報告篇幅為四十二頁，與報告追求的「精簡格式」相符，相比去年九十一頁及二○二三年的八十七頁大幅縮減。美方認定北京對新疆維族穆斯林和其他少數民族、信仰群體犯下「種族滅絕」和「危害人類罪」。儘管篇幅縮短，報告仍如往年一樣記錄北京在任意或非法殺戮、強迫失蹤、跨國打壓海外異議人士、限制言論自由等方面的行為，並點名中國政府沒有採取可靠步驟或行動來辨識、懲罰犯下人權迫害的官員。

報告附帶的廿二頁香港專章指出，香港人權狀況進一步惡化，港府及中國政府持續削弱香港的政治自由與自治。

也批評西歐限縮言論自由

人權報告也批評西歐多國以管制網路仇恨言論之名限縮言論自由，點名英、法、德等國。國務院發言人布魯斯強調，將不同信仰或政治立場的聲音犯罪化或噤聲，只會激化仇恨。

報告同時指控巴西以打擊「削弱民主」內容為由壓制網路辯論；並認定南非透過立法奪取阿非利卡人（南非的白人移民後裔）土地、迫害少數族裔，人權「顯著惡化」。川普政府近期撤銷八名巴西大法官簽證，並指控南非出現針對阿非利卡人的「種族滅絕」。

相對地，被國際人權團體批評的薩爾瓦多，報告卻稱「無可信重大迫害」，並讚揚當地犯罪率創新低；薩國因配合美國接收遭驅逐移民而獲川普厚待。

此外，報告承認以色列發生任意逮捕與殺害，但強調當局已採取「可信措施」追究責任，且未提及加薩戰爭造成的人道危機與死傷。

預定三月發布的報告主要內容在拜登政府期間彙整，國務院解釋延後是因政府決定調整內容。知情人士透露，延期是讓報告內容符合「美國優先」路線。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法