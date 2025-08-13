謠言終結站》5種蔬菜導致中風？ 嚴重錯誤

謠言終結站

2025/08/13 05:30

網傳內容：多國研究指出，玉米、馬鈴薯、番茄、甜菜根、菠菜等5種蔬菜為導致中風的高風險食物，睡眠期間新陳代謝變慢，是無聲的中風陷阱？

查證結果：MyGoPen查證指出，實際查詢各大國際期刊論文系統，都查不到傳言所說的研究，傳言內容顛倒是非、本末倒置，嚴重錯誤。

