    國際

    「我們要拿回首都」 川普令國民兵 接管華府治安

    美國總統川普十一日宣布，將調派國民兵部隊進駐華府打擊犯罪，維持治安。圖為美國秘勤局幹員和公園警察十一日在華府街頭巡邏。（法新社）

    美國總統川普十一日宣布，將調派國民兵部隊進駐華府打擊犯罪，維持治安。圖為美國秘勤局幹員和公園警察十一日在華府街頭巡邏。（法新社）

    2025/08/13 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普十一日宣布首都華盛頓特區進入公共安全緊急狀態，部署八百名國民兵，協助首都警察部門打擊犯罪。這是川普近期第三次不顧地方官員反對，動用國民兵支援移民執法或維持治安。軍方指出，每日實際在街頭執法者會有一至兩百人。

    川普說，動用國民兵的理由是「我們的首都已經被暴力幫派份子、嗜血的罪犯、狂野的青年暴徒、吸毒的瘋子與無家可歸者所佔據」，「我們要拿回首都」。全國公共廣播電台（NPR）指出，川普透露的鎖定對象不僅是犯罪者，還包括遊民、心理疾病或成癮者等群體。

    華府市長不滿 無奈配合

    對此，華盛頓特區的民主黨籍市長鮑賽（Muriel Bowser）召開記者會表達不滿，稱川普宣布接管特區警察部門「令人不安且史無前例」，但她只能依法配合。此前她曾引述統計數據，顯示特區的劫車、槍枝犯罪和謀殺等重罪率，在過去兩年全面下降，犯罪率降至卅年來最低。

    根據軍方聲明，國民兵的部署是基於「美國法典第卅二編」，部署時間將維持至「總統認定法治狀態恢復」。至於聯邦政府接管華府警局，川普是援引「華盛頓特區自治法」規定，總統可接管警察四十八小時以上，但若超過卅天，必須獲得國會參、眾兩院同意。

    除了國民兵，還有聯邦調查局（FBI）、菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）、緝毒局（DEA）、移民暨海關執法局（ICE）約五百名聯邦執法人員在華府巡邏。川普進一步表示，政府還將視需要讓現役美軍進駐，但「我不認為會有需要」。

    國防部長赫格塞斯指出，國民兵將在未來一週進駐華府街頭，也準備引入特種國民兵單位，但未詳細說明。赫格塞斯接受「福斯新聞」訪問時強調，國民兵不會參與執法部門運作，但五角大廈會力挺軍方採取任何必要措施，保護華府市民和自身安全。

