英媒︰烏擬讓出俄佔領土 換加入北約等安全保障

澤倫斯基（美聯社檔案照）

2025/08/13 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普十五日將與俄羅斯總統普廷會晤，針對如何結束烏克蘭戰爭進行談判。英國「電訊報」十一日獨家披露，做為歐洲支持的和平計畫一部分，烏克蘭可能同意停止戰鬥，並讓出目前由俄國實際控制的領土，但前提是基輔必須獲得安全保障，例如武器援助和加入北大西洋公約組織（NATO）的承諾等。

報導指出，這意味著凍結目前烏俄兩軍交戰的前線，讓俄國實質控制盧甘斯克、頓內茨克、札波羅熱、赫爾松，以及二○一四年併吞的克里米亞半島。

烏克蘭立場的軟化，發生在川普與普廷將在阿拉斯加舉行會談前夕。烏克蘭和歐洲愈來愈擔心，川普和普廷可能在烏克蘭總統澤倫斯基不知情的情況下，私下協商結束這場戰爭。

澤倫斯基十一日表示，儘管和平談判即將展開，但沒有跡象顯示俄國準備結束戰爭，反而正在調動部隊，準備發動新一輪攻勢。歐洲外交官也強調，普廷的整體戰爭目標沒有明顯改變，仍致力於推翻烏克蘭的親西方政府，扶植一個傾向莫斯科的代理政權。

不論「雙普會」會產生何種結果，都不排除烏克蘭必須做出艱難決定，讓出已被俄軍佔領的部分領土。歐洲官員認為，隨著支持放棄部分土地以換取和平的選民逐漸增多，澤倫斯基在此議題上擁有一定迴旋空間。

基輔幾乎已無力再讓出更多領土，尤其是烏東頓內茨克，因為這將使俄軍能夠輕易繞過自二○一四年頓巴斯戰爭以來構築的防線。而烏國憲法規定，領土變更必須經過全民公投，也成為澤倫斯基必須設法克服的難題之一。

歐洲普遍支持基輔對領土交換的立場，企圖向川普證明，烏克蘭和歐洲堅持一條不可逾越的「紅線」，拒絕對烏克蘭控制的土地做出讓步。一名西方官員說，歐洲現在意識到在外交談判中支持烏克蘭的角色，使其不至於感到孤立。

