川普︰下一階段 普廷會澤倫斯基

美國總統川普（中）將於15日與俄羅斯總統普廷（右）在阿拉斯加會晤，歐盟26個成員國領袖12日發表聲明，強調烏克蘭有權決定自身未來，終結戰爭的外交方案不能犧牲烏克蘭與歐洲的利益。烏國總統澤倫斯基（左）則表示，並無跡象顯示俄國有意停戰。（法新社檔案照）

2025/08/13 05:30

雙普會是「試探性會議」 要外界降低期待

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷將於十五日在阿拉斯加會晤協商烏俄和平事宜，預料將對歷時逾三年半的烏俄戰爭帶來重大轉折。不過，川普十一日在白宮記者會上要外界降低期待，稱雙普會屬於試探性會議，協議也不會是由他敲定。烏克蘭總統澤倫斯基十二日警告，莫斯科當局正為新攻勢鋪路而非追求和平。

澤倫斯基︰俄為新攻勢鋪路

川普預期和普廷的談話具建設性，屆時他會勸誡對方終結戰爭，並釐清達成和平的決定因素，「我們會觀察他內心的想法以及協議是否公平」，會後擬安排立即與歐盟、北約領袖和澤倫斯基通話協商，「我或許會說，繼續奮戰，祝你們好運，也可能會說，我們能夠達成協議」。另外，川普雖不排斥澤倫斯基與會，但也認為其三年多來參加許多會議，卻「什麼都沒有發生」。

川普︰試著替烏拿回部分領土

川普預告，雙普會下一階段是讓普廷和澤倫斯基直接會面，若有需要，美國會從中協調。至於和平進程中最為關鍵的領土問題，川普表明協商將涉及某些領土交換，戰線也會有所變動。儘管俄羅斯佔據部分「非常主要的領土」，但「我們會試著替烏克蘭拿回一部分」。

歐盟︰西方陣營不應討論讓步

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯表示，由於莫斯科尚未同意全面且無條件停火，西方陣營不應討論任何讓步；對烏克蘭的跨大西洋團結、支持以及對俄羅斯施壓，是終結戰爭並防止莫斯科未來侵略歐洲的必需要素。

除了匈牙利外的歐盟領袖十二日發布聯合聲明，稱具有意義的協商只能在停火或削減敵意的脈絡下進行，「我們深信外交決議必需保護烏克蘭和歐洲的重大安全利益」。穩定、安全的公正、長久和平協議都必須尊重國際法，包括獨立、主權和領土完整原則，以及國際邊界必不得透過武力改變。歐盟表示，烏克蘭有權選擇自身命運，也會持續支持基輔成為歐盟成員國。

澤倫斯基同日指出，從他獲取的最新情報顯示，俄羅斯正準備發動新一輪進攻，而非準備停戰，「沒有跡象顯示俄軍接收到為戰後情勢做好準備的指示」。烏克蘭南部前線軍方發言人沃洛申向「路透」指出，俄軍正為了進一步攻勢調動部分札波羅熱的兵力。

澤倫斯基強調，任何讓步都無法說服莫斯科終止戰爭，敦促西方持續施加制裁，直到烏克蘭獲安全保證，「俄羅斯拒絕停止殺戮，因此必不能得到獎賞或從中受益」、「妥協說服不了一個殺人兇手」。澤倫斯基還提到與印度總理莫迪通電，談到了對俄國石油制裁問題。

「深層國家」部落格十二日透露，頓內茨克州庫切里夫亞爾村周邊爆發激戰，俄軍兩日內約推進十公里，威脅礦業重鎮多布羅皮利亞，且進一步孤立康斯坦丁尼夫卡鎮，該地是頓內茨克州少數仍由烏方控制的大型城鎮之一。

