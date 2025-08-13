巡邏艦遭侵擾 菲批中方危險行徑

菲律賓海岸防衛隊巡邏艦「蘇鑾號」11日在南海黃岩島附近海域，遭中國海警船與海軍驅逐艦夾擊，不僅靈活閃避成功，還導致中國海警船撞上自家驅逐艦。蘇鑾號12日返回馬尼拉，海防隊指揮官加文為蘇鑾號全員授勳。（取自菲海防臉書）

2025/08/13 05:30

中國鬧事不成兩船相撞「顏面掃地」 菲外交部表遺憾 北京封殺討論

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對菲律賓海岸防衛隊十一日在黃岩島（Scarborough Shoal，菲稱馬辛洛克灘）執行對漁民運補任務期間，遭到中國海警船「危險操作與非法干擾」，菲律賓外交部十二日發表聲明，表達嚴重關切，並對中國海警船因此衝撞中國海軍軍艦而嚴重受損表示遺憾。

請繼續往下閱讀...

胡錫進嗆菲要付出代價 也被刪文

中國一艘海警船十一日在南海追逐菲律賓巡邏艦時，撞上船體較大的中國海軍飛彈驅逐艦「桂林號」，導致海警船船艏嚴重受損，在中國網路上引發大量批評嘲諷，官方全面封鎖消息，刪除影片與討論。前中共喉舌「環球時報」總編輯胡錫進發文，揚言要讓菲律賓付出代價，也被刪除。

這是菲中兩國在南海爭議海域爆發一連串衝突的最新事例。菲國外交部聲明指出，中方行為不僅對菲國人員和船隻構成嚴重危險，也令人遺憾地導致兩艘中國船隻發生碰撞。聲明強調，這起事故說明遵守國際海事規則的重要性，並重申透過外交和對話解決分歧的承諾。中國國防部及駐馬尼拉大使館並未立即回應置評請求。

美國有線電視新聞網（CNN）引述專家說法報導，這起碰撞事故對中國軍方而言，堪稱顏面掃地，而且事態還可能惡化，尤其是菲律賓是美國盟友，菲國總統小馬可仕曾表示，此類事件若導致菲律賓水手喪生，將被視為「戰爭行為」。

美國史丹佛大學「海洋之光」（SeaLight）計畫主任鮑爾（Raymond Powell）指出，排水量七五○○噸的桂林號，本來可能撞上船體小得多的菲律賓巡邏艦，幾乎肯定會造成傷亡，甚至導致菲國巡邏艦沈沒，「菲律賓是否可以將此視為武裝攻擊？」

美國政府一再重申，將捍衛菲律賓抵抗在爭議海域遭受的任何武裝攻擊，並強調美方對一九五一年美菲共同防禦條約的承諾「堅若磐石」。

中國沒經驗又缺乏配合 付出代價

美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處處長舒斯特（Carl Schuster）認為，中國海警船和驅逐艦似乎試圖夾擊菲國巡邏艦，迫使其在極近距離承受水砲直射到引擎進氣口，並由其中一艘負責撞擊其艉部，或以其他方式使其失去行動能力。然而，這種操作需要大量演練與協同，中方既無經驗又缺乏配合，最後被迫付出代價。

英國倫敦大學國王學院戰爭研究系教授帕特拉諾（Alessio Patalano）也說，中方的行動「完全沒有任何可稱為航海技藝的成分」，從意圖到執行都極不專業且危險，最終遭受癱瘓性損傷。

菲國海軍南海事務發言人崔尼代（Roy Trinidad）警告，只要中國持續在這條戰略水道進行「非法、脅迫、好鬥、欺騙」的活動，類似事件還可能持續發生。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法