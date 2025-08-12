日本九州豪雨成災 熊本土石流警戒

日本氣象廳11日上午對熊本縣7個市町發布最高層級的「大雨特別報」，由於鋒面停滯，日本全國大範圍地區12日仍可能出現警報級的大雨。（美聯社）

2025/08/12 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十一日報導〕受低氣壓和鋒面滯留影響，日本九州地區從十日開始降下豪大雨，已有多處地方發生嚴重積水、路面坍塌和土石流災情。氣象廳十一日上午還對熊本縣七個市町發布最高層級的「大雨特別報」，下午雖已降級，但因鋒面停滯，日本全國大範圍地區十二日仍可能出現警報級的大雨，其中長崎縣尤其需要嚴重警戒。

多地新幹線延遲停駛 12日長崎持續大雨警報

日本首相石破茂十一日已指示內閣危機管理監小島裕史迅速掌握受災情況，並向國民提供疏散和地質災害相關準確訊息，並秉持「人命第一」理念，採取緊急災害應對措施。官房長官林芳正也表示，若地方提出需要自衛隊投入救災，政府也會做出適當回應。

綜合日本媒體報導，九州地區從十日開始降下大雨，福岡縣的宗像市累計至十一日下午約五點廿分，四十八小時內的降雨量達五九八毫米，是八月份整月份平均降雨量的三．三倍。

熊本縣則是從十日晚間出現驚人雨勢，台積電熊本廠所在的菊陽町在十日晚間十點多，被發布相當於第四級警戒的「土石流災害警戒情報」，居民被建議儘速安全撤離。

熊本縣與氣象廳十一日上午向玉名市、長洲町、八代市、宇城市、上天草市、冰川町、天草市共七個市町，發佈最高第五級的「大雨特別警報」，玉名市截至十一下午兩點十分為止，廿四小時的降雨量達四五三．五毫米，創下觀測史上最高紀錄。十一日下午三點四十五分，因雨勢減緩，「大雨特別警報」降級為「大雨警報」或「大雨注意報」。

大雨造成土石流和道路坍塌，許多地區對外聯絡道路中斷。由於日本正逢盂蘭盆節連假，原本交通即已滿載，九州新幹線十一日上午全線停駛，至下午三點多才恢復通車。連結大阪到福岡的山陽新幹線部分區段，也出現停駛或延遲狀況，近七萬名旅客受影響。

