部署國民兵整頓？川普：街友必須「遠離」華府

美國總統川普已下令聯邦調查局（FBI）和邊境巡邏隊等聯邦執法部門，進入華府加強治安。（法新社）

2025/08/12 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普十日宣布一項「奪回首都」計畫，矢言「不再當好好先生」，準備整頓華盛頓哥倫比亞特區治安，終結犯罪、謀殺和死亡，包括部署國民兵，要求街友「遠離」華府，同時準備將暴力罪犯送入監獄。

聯邦執法部門已進入華府加強治安

川普在自家社群平台「真實社群」發文，張貼華府街友聚集及環境髒亂的照片，預告十一日召開「華府犯罪記者會」，強調「無家可歸者必須立即搬離華府，我們會提供住所，但離首都很遠」，矢言要讓華府在任何時候都比以往都更安全、美麗。川普日前已下令聯邦執法部門進入華府加強治安，並警告「罪犯不必搬出去，我們會把你關進所屬的監獄」。

致力減少華府街友現象的組織「社區夥伴關係」（Community Partnership）表示，在約七十萬人口的華府，每晚有三七八二名街友無家可歸，但大多數人居住在緊急避難所或過渡性住房中，而非流落街頭。白宮則拒絕解釋川普將動用什麼法律權力驅逐華府街友，因為總統只控制華府的聯邦土地和建築。

一名官員告訴「路透」，儘管細節仍不清楚，但聯邦政府準備向華府部署數百名國民兵，尚待川普做出最終決定。據了解，其他州通常由州長決定何時動用國民兵，但總統可直接對華府的國民兵下達命令。二○二一年一月，川普支持者襲擊國會大廈，聯邦政府就曾派出國民兵應對。

川普還批評華府民主黨籍市長鮑賽（Muriel Bowser），指當地犯罪率高、環境髒，城市沒吸引力。對此，鮑賽反駁道，華府犯罪率在過去兩年已降低至卅年來最低水準。

