澳洲+1 聯合國3/4成員國承認巴勒斯坦國

2025/08/12 05:30

紐西蘭也有意跟進

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在法國總統馬克宏表明將在九月聯合國大會上承認巴勒斯坦國後，英國、加拿大、德國等更多國家表達相同意願，澳洲也在十一日表示，巴勒斯坦和以色列「兩國方案」（Two-state solution），是終止以巴長年對立的最大希望。紐西蘭也有意跟進。法新社十一日統計顯示，迄今已有四分之三的聯合國成員國，已經或即將承認巴勒斯坦建國。

澳洲總理：哈瑪斯不會扮演任何角色

澳洲總理艾班尼斯表示，澳洲將在九月於紐約召開的聯合國大會上承認巴勒斯坦國，「兩國方案是人類打破中東暴力循環、結束加薩衝突、苦難和飢荒的最大希望。在以色列和巴勒斯坦建國永久化之前，和平只能是暫時的」。他提到，澳洲將承認巴勒斯坦人民建立自己國家的權利，並與國際社會合作，使這項權利成為現實。

以大使批：抬高哈瑪斯地位

艾班尼斯強調，澳洲的決定是基於巴勒斯坦自治政府保證，「哈瑪斯恐怖分子不會在未來的任何巴勒斯坦國中扮演任何角色」。對此，以色列駐澳洲大使邁蒙（Amir Maimon）表示，澳洲的決定僅具象徵性，不是邁向和平的真正進展，甚至也不會改變加薩當地的現實。他還批評，澳洲抬高被其認定為恐怖組織的哈瑪斯地位，削弱致力於結束暴力、實現真正長久和平的志業。

據統計，在一九三個聯合國成員國中，至少有一四五國承認或計畫承認巴勒斯坦國。一九八八年底，在第一次巴勒斯坦起義反抗以色列統治、時任領袖阿拉法特（Yasser Arafat）宣布成立以耶路撒冷為首都的巴勒斯坦國後，阿爾及利亞成為第一個正式承認巴勒斯坦國的國家。一週內，大部分阿拉伯國家、印度、土耳其、大部分非洲國家，以及一些中東歐國家等數十國紛紛跟進。

二○一○年底至翌年初，當中東和平進程陷入危機之際，阿根廷、巴西和智利等南美洲國家響應巴勒斯坦人呼籲，支持其建國主張。一一年，巴勒斯坦人爭取成為聯合國正式會員的行動功敗垂成，但同年底聯合國教科文組織（UNESCO）接受巴勒斯坦成為正式成員。一二年底，聯合國大會以壓倒性票數通過升格巴勒斯坦為「非會員觀察員」，巴勒斯坦國旗首次在紐約聯合國總部升起。三年後，國際刑事法院也接納巴勒斯坦為締約國。

隨著以色列為了報復哈瑪斯而血洗加薩，再次引發全球要求巴勒斯坦建立自己國家的呼聲，這次連法、英、加、德、澳等歐美大國也都力挺。

然而，以色列總理納坦雅胡批評國際社會可恥，稱承認巴勒斯坦國「不會帶來和平，只會帶來戰爭」。納坦雅胡也為軍事「接管」加薩市的計畫辯護，聲稱這是保障以色列長期安全，解救遭哈瑪斯綁架人質的最佳方案。

指控是「哈瑪斯小組領袖」以軍空襲炸死半島電視台記者

此外，以色列軍方十日對加薩市發動空襲，造成包括四名半島電視台（Al Jazeera）記者在內共七人喪生。以軍宣稱，攻擊行動鎖定假扮半島電視台記者的巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）小組領袖夏立夫（Anas Al Sharif），指他曾負責推進針對以國平民和部隊的火箭彈攻擊。但半島電視台、哈瑪斯、記者團體和聯合國專家隨即加以駁斥，並譴責這起殺戮事件。夏立夫此前曾為路透效力，所屬團隊2024年憑藉以哈戰爭相關影像，榮獲美國新聞界最高榮譽「普立茲獎」的突發新聞攝影獎項。

