    首頁　>　國際

    雙普會15日登場》美參議員：終結烏戰為嚇阻中國犯台

    美國總統川普盟友、共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆指出，中國正緊盯美俄峰會，川普必須確保俄羅斯總統普廷不會再對烏國發動「第三次」侵略，否則將形成中國染指台灣的誘因。（法新社檔案照）

    2025/08/12 05:30

    〔編譯孫宇青、林家宇／綜合報導〕美國總統川普十五日將在阿拉斯加會晤俄羅斯總統普廷，討論烏克蘭和平議題。川普的親近盟友、共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）指出，中國正緊盯川普和普廷的峰會，川普必須確保普廷不會再對烏國發動「第三次」侵略，否則將形成中國染指台灣的誘因。

    葛蘭姆：中國緊盯美俄峰會成果

    葛蘭姆在國家廣播公司（NBC）新聞節目「會晤新聞界」訪問中指出，美俄峰會所能達成的「好協議」，就是確保二○二二年俄國大舉入侵烏國的情形不再發生，「在（前美國總統）拜登和歐巴馬的眼皮底下，俄國入侵烏克蘭。我個人及我認為川普總統的目標，就是永遠結束這場戰爭」。

    葛蘭姆強調，俄國在二○一四年併吞克里米亞半島，二二年全面入侵烏國，川普必須明白告訴普廷，「如果他第三次這樣做（入侵烏克蘭），會有什麼後果」。鑑於中國緊盯美俄峰會的成果，若川普不能阻止普廷再對烏國出手，就等於引誘中國佔領台灣。

    「真心希望澤倫斯基能參與」

    葛蘭姆也坦言，烏國無法驅逐所有俄國人，俄國也沒辦法攻入基輔，因此雙方最終必須進行土地交換，才能結束戰爭，但這必須建立在「向烏克蘭提供安全保障，防止俄國再次犯錯」的前提之下。他希望烏克蘭總統澤倫斯基也能參與其中，「不談判就無法結束戰爭。我真心希望澤倫斯基能夠參與其中，此事交由白宮決定」。

    與此同時，美國副總統范斯向「福斯新聞」表示，白宮正在努力確定「三位領袖何時能夠坐下來，討論如何結束這場衝突」。范斯表示，他認為普廷和澤倫斯基在十五日川普與普廷會晤前就先會面，並非明智之舉，但他暗示三位領袖可能會見面，美國希望做安排。

    澤倫斯基十日在社群媒體上發文指出，俄國正在竭盡全力延長敵對狀態，儘管美國發出最後通牒，但俄國仍拒絕停止殺戮，並試圖為未來的襲擊爭取更好的條件。他也強調，烏克蘭準備與所有夥伴盡可能有效地合作，以實現真正的和平，「涉及烏克蘭的問題，必須在烏克蘭的參與下做出決定。」

    北約秘書長：承認俄佔區只限現實面

    北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特則在美國廣播公司訪問中表示，美俄峰會或許將涉及烏克蘭領土協商，但對當前俄國佔領區的承認，必須限於「現實面」，而非「政治」或「法律」承認，即在不正式放棄主權條件下，烏克蘭承認對部分領土失去控制權。

