台海言論被中嗆玩火 菲總統：陳述事實

2025/08/12 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕菲律賓總統小馬可仕日前接受印度媒體訪問時表示，一旦中國和台灣爆發衝突，菲國將無法置身事外，遭中方批評為「玩火」。小馬可仕十一日回應，菲律賓之所以會被捲入台海衝突，是因為與台灣在地理與移工等層面上高度牽連，反控北京為了政治宣傳誤解其論述。

小馬可仕反批北京「為政治宣傳誤解論述」

同日，菲律賓與中國再度在南海爆發衝突，一艘在黃岩島（菲稱馬辛洛克灘）附近海域執行護漁任務的菲律賓巡邏艦，遭中國海警船以水砲鎖定，而中國海警船在追逐菲國巡邏艦時，與中國海軍軍艦相撞。

重申菲國將無可避免捲入台海戰爭

小馬可仕本月初訪問印度時談到，一旦台海爆發全面戰爭，菲國屆時將不得不進入台灣撤離大量國民。中國外交部當時回應，地理位置和大量僑民不應做為干預他國內政及主權事務藉口，敦促菲律賓恪遵「一中原則」，避免在中國的核心利益議題上「玩火」，並向菲方提出嚴正交涉。

被問及如何評論北京反彈時，小馬可仕表示，對「玩火」的指責感到困惑，「我不明白他們在說什麼，玩火？我只是在陳述事實」，「我想是基於宣傳目的的錯誤解釋」。

小馬可仕強調，即使他熱切期盼避免任何對抗和戰爭，但若台海爆發衝突，菲國勢必得撤離數十萬在台灣生活、工作的菲律賓人，「無論是否願意，菲律賓將被捲入其中」，「我希望不會發生，但若事與願違，我們就得做好準備」。

中國海警船自撞中國海軍軍艦 菲方救助傷員

另一方面，菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉在社群媒體Ｘ發文指出，十一日上午有約卅五艘菲國漁船在黃岩島附近海域作業，菲國海防隊出動「蘇鑾號」（BRP Suluan）等三艘巡邏艦執行護漁任務，卻遭一艘中國海警船和一艘海軍軍艦逼近，並做出危險動作，蘇鑾號一度遭到夾擊，甚至被中國海警的水砲鎖定。

蘇鑾號憑藉卓越駕駛技術，閃過中國海警船的水砲攻擊，但海警船持續高速追逐蘇鑾號，導致這艘舷號三一○四的海警船，撞上中國海軍052D型飛彈驅逐艦「桂林號」（舷號一六四），海警船前甲板底部顯著毀損，無法航行，菲國海防隊則向受傷的中國海警船員提供協助。

三一○四號海警船為中國海軍○五六型飛彈護衛艦改裝而成，網路流傳的現場照片顯示，撞到桂林號後，船身一度因撞擊力道而傾斜，艦艏嚴重受損凹陷。而被撞的桂林號左側船身也出現明顯傷痕和裂縫，但損傷較輕。

網友熱議嘲諷 中官媒隻字未提

此事曝光後引發國際熱議，並以嘲諷居多。中國海警和中共喉舌「環球時報」聲稱，菲律賓多艘船艦不顧中方勸阻警告，執意侵闖黃岩島附近海域，中國海警依法對菲船採取跟監外逼、攔阻管制等必要措施予以驅離，隻字未提自家海警與海軍船艦相撞的糗事。

網友張貼兩船相撞的影片揶揄，「讓人看笑話囉」，「這撞的挺大力的呀」，「要說明一下損傷狀況嗎？別當作什麼事都沒發生呀」。

