習近平整肅軍隊 紐時：動搖攻台能力

（美聯社檔案照）

2025/08/11 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國軍事力量看似持續擴張，但軍方領導階層也正經歷多年來最嚴重的動盪，武裝部隊最高領導機構中央軍事委員會的七個席位中，有三席目前似乎懸缺，成員不是被捕，就是神秘消失。紐約時報引述專家看法指出，這波清洗可能破壞協調、削弱對軍隊指揮官的信心，並讓北京在考慮對台灣發動戰爭時更為謹慎。

紐時資深記者儲百亮（Chris Buckley）十日在發自台北的報導中指出，中國國家主席習近平對軍隊腐敗的整肅，揭示他對軍隊備戰狀態，以及軍方高層可能背離對其絕對忠誠的深切憂慮，這場內部動盪，正在考驗習近平十多年來努力推動的忠誠、現代化、具備作戰能力，並完全置於其掌控之下的建軍目標。

請繼續往下閱讀...

習近平自二○一二年上台以來，強力展開軍中反腐與加強控制的運動，並推動大規模組織改革，設定二○二七年的現代化目標。部分美國官員認為，這也是北京獲取對台動武能力的時間點。但目前的整肅與撤換風潮，已波及習近平親自挑選的軍方領袖，凸顯軍隊經過多年整頓仍未根除的系統性問題。

軍中二號人物何衛東遭清洗 最受矚目

目前最引人注目的高層清洗，是軍中僅次於習近平的第二號人物、中央軍委副主席何衛東。他從官方活動與媒體報導中消失，原因未明，外界普遍猜測他可能遭到調查。另一名在軍中主管政治工作的海軍上將苗華，去年也因涉及「嚴重違紀」遭到調查，今年六月被免職。

據美國國防政策團體「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）統計，自二○二三年以來，已有至少廿多名高階解放軍將領與軍工企業高層落馬。

何、苗兩人都是在習近平的庇蔭下快速升遷，同時失去這兩名心腹，顯示解放軍正陷入前所未有的高層震盪。前美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）指出，這種清洗可能影響官僚體系運作，也會在領導層中引發對軍隊戰備能力的更大懷疑。

報導指出，儘管目前並無跡象顯示軍中出現有組織的反習行動，但即使是少數貪腐或失職案例，也足以侵蝕習近平對軍方領導層的信任。美國國防大學國家戰略研究所資深研究員吳志遠（Joel Wuthnow）指出，習近平必須依靠指揮官制定方案並執行，這需要大量資訊與專業技能，如果他不能確認這些人誠實、專業且稱職，他發動戰爭的意願就會降低，因為他無法確定結果。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法