謠言終結站》5水果可治癌？ 傳言說法錯誤

謠言終結站

2025/08/11 05:30

網傳內容：奇異果、藍莓、石榴、西瓜、番茄等5種水果可治療攝護腺腫大，尤其是番茄，只要吃對方法，18小時內即可減輕炎症，甚至可增強勃起功能？

查證結果：MyGoPen引述專家說法指出，不論是番茄還是傳言提到的其他水果，天然食物的有效濃度都極低，也不具有專一性，每日5蔬果有益健康，但絕無治療某種疾病或癌症的效果，傳言說法錯誤。

