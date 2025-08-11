南韓出生率全球最低 軍隊規模6年縮水2成

南韓天團「防彈少年團」（BTS）成員朴智旻（右）和田柾國（左），6月中旬服完兵役退伍。（美聯社）

2025/08/11 05:30

目前僅45萬兵力 北韓則有120萬人

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓少子化問題不僅涉及經濟，也開始影響國家安全。「路透」報導，南韓國防部和兵務廳十日發布的報告指出，南韓軍隊規模在過去六年內縮減廿％，截至七月僅剩四十五萬人，十七個師級以上部隊被解散或合併，主因是南韓出生率全球最低，服兵役的適齡男性人口急遽下降。

維持戰力 至少需50萬兵力

據報導，南韓軍隊自廿一世紀初約有六十九萬名官兵以來，規模一直穩定下降，二○一○年代末期降幅進一步擴大，至一九年現役士兵和軍官人數約五十六．三萬人，但今年七月僅剩約四十五萬人，六年間減少逾十一萬人，而維持停戰狀態至少需要五十萬兵力。相較之下，北韓國防部二○二二年最新估計顯示，北韓現役部隊規模約一二○萬人。

請繼續往下閱讀...

師級以上部隊 縮編至42個

南韓兵力減少直接造成師級以上部隊數量減少。根據國防改革方案，師級以上部隊從二○○六年的五十九個，縮編到現在的四十二個。解散部隊的任務由周邊部隊分擔，使戰力運用負荷過度，單一部隊須負責更廣闊的防禦區域，作戰效率和應對能力也可能下降。

國防部將兵力減少的主因歸結為低出生率和士兵待遇改善，導致軍官職位吸引力下降。為維持一定規模的現役兵力，國防部正透過縮減替代役和常備預備役規模、擴大女性軍人比例、提高短期服役獎勵等方式吸引兵源。

國會法制司法委員會成員、執政黨「共同民主黨」議員秋美愛指出，應在徵兵制基礎上逐步實行李在明總統承諾的志願兵役制，改善服役條件，並推進有／無人協同作戰體系的建設。

南韓數據顯示，二○一九年至二五年間，廿歲男性人口減少卅％，降至廿三萬人。大多數男性在廿歲通過體檢後入伍，目前役期為十八個月。南韓軍方表示，縮短役期的主要原因是軍事能力提高，主要得益於與美國的軍事同盟，以及南韓國防工業蓬勃發展，已成為主要武器出口國。

南韓二○二五年國防預算將超過六十一兆韓圜（約一．三兆台幣），超越北韓經濟的預期規模。儘管如此，南韓國防部表示，軍隊人數仍比維持國防戰備所需的人數少五萬人，其中約二．一萬人為士官。

南韓是全球老化速度最快的社會之一，生育率（指女性在生育期內預計生育的平均嬰兒數）在去年僅為○．七五，為全球最低。首爾當局預測，南韓人口在二○二○年達到五一八○萬高峰，預計到七二年將減至三六二○萬。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法