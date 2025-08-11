歐洲領袖聲明 捍衛烏國邊界

美國總統川普（左）和俄羅斯總統普廷（右）將在阿拉斯加討論烏克蘭停火事宜，白宮也考慮邀烏國總統澤倫斯基（中）訪問阿拉斯加，但是否參與美俄會談仍未定案。（美聯社檔案照）

2025/08/11 05:30

美擬邀澤倫斯基訪阿拉斯加 是否參與雙普會未定案

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國和俄羅斯元首十五日將在阿拉斯加討論烏克蘭停火，且可能涉及「領土交換」一事，引起歐洲和烏克蘭警戒。歐洲領袖十日發表共同聲明，強調「絕不能以武力改變」烏國邊界，且烏國的和平不能在沒有基輔參與的情況下決定，展現力挺基輔的立場。與此同時，白宮考慮邀烏國總統澤倫斯基訪問阿拉斯加，但是否參與美俄會談仍未定案。

美國總統川普八日宣布將與俄國總統普廷會晤時透露，烏俄可能會有互惠的領土交換，之後又有媒體披露普廷提出的停火條件，包括烏軍撤出烏東頓內茨克，並由俄軍控制頓內茨克和盧甘斯克兩州，以及克里米亞半島，雙方再協商交換領土，讓俄國控制札波羅熱和赫爾松。消息傳出後，澤倫斯基堅拒割讓領土，美國副總統范斯和歐洲各國外交安全官員，九日緊急在英國會商此事。

十日，歐盟、德國、法國、英國、義大利、波蘭和芬蘭等國領袖發表聯合聲明，重申烏國邊界「絕不能以武力改變」，呼籲提供基輔「強而有力且可靠的安全保障」，使烏國能有效捍衛其主權和領土完整。聲明還提到，目前的烏俄兩軍接觸線應成為談判起點，烏國的和平之路不能在沒有烏國的情況下決定。

各國領袖︰施壓俄國才能止戰

此外，各國領袖也說，歐洲樂見川普試圖終止烏國人民慘遭殺戮的作為，並準備好在外交上給予支持，但結合積極外交、力挺烏國及施壓俄國的方式，才能終結烏俄戰爭。

澤倫斯基隨後表示，基輔「重視並全力支持」歐洲領袖就實現烏克蘭和平，並維護烏國和歐洲利益所發表的聯合聲明，「戰爭的結束必須是公平的，我感謝所有為了烏國和平與烏國和烏國人民站在一起的人，烏國的和平正在捍衛歐洲國家至關重要的安全利益」。

美國國家廣播公司（NBC）十日引述一名美國高層官員和三名知情人士報導，白宮正在討論是否邀請澤倫斯基訪問阿拉斯加，儘管是否參加「雙普會」仍未定案，但「絕對」有可能，「每個人都非常希望此事能夠發生」。一名白宮高層官員還說，「（川普）總統仍願意與兩位領袖舉行三邊峰會，但目前正專注於籌劃與普廷的雙邊會晤」。

歐版方案 領土交換須對等進行

華爾街日報則指出，歐洲官員也提出「歐版」烏俄停火方案，內容包括停火必須是第一步，其他所有步驟都是其次；其次，任何領土交換都必須對等進行，即烏軍若撤出某些地區，俄軍也必須撤出其他地區。至關重要的是，基輔在領土方面的任何讓步，都必須獲得堅不可摧的安全保障，包括可能加入北大西洋公約組織（NATO）。

